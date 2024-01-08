Фото ⟩ В Болдерае BMW провалилась в большую яму

В аккаунте BreakingLV в соцсети Х были опубликованы фотографии утреннего дорожно-транспортного происшествия в Болдерае. Как сказано в сообщении, инцидент произошел на улице Гобас.

Ранее сообщалось, что из-за сильного мороза в нескольких местах Риги лопнули водопроводные трубы, сообщает SIA Rīgas ūdens.

Всего сегодня утром зафиксировано шесть аварий на водопроводах.

Одна из них произошла в Болдерае на улице Гобас, 29, где была обнаружена утечка воды из 200-миллиметрового трубопровода. В результате грунт под проезжей частью улицы был размыт. Сотрудники компании работают над устранением аварии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!