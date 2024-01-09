Женщине пришлось платить за парковку в Риге, хотя она была за границей. Что случилось?

Яна, пользовательница микроблога Х (ранее Twitter), рассказала, что Mobilly зафиксировал въезд ее автомобиля на парковку Центрального рынка.

Тогда же начался отсчет времени и денег, так как в этой зоне действует платная парковка. Однако в этот момент и Яна, и ее автомобиль находились в другой стране.

Женщина пишет, что позвонила сотруднику Mobilly, который сообщил, что счетчик можно будет остановить только на следующий день, на что женщина спросила: "Это нормально? В приложении [этот процесс] остановить невозможно".

На историю Яны в микроблоге отреагировала и компания Mobilly: "Нам очень жаль, что так произошло. К сожалению, время от времени случается, что из-за снега неправильно считывается номер автомобиля. Мы обязательно все исправим и вернем деньги за парковочное место".

Женщина указала, что такая ситуация могла обернуться большими проблемами, поскольку могло случиться так, что в тот день эти деньги могли ей понадобиться.

На следующий день в Mobilly сообщили, что ситуация успешно разрешилась и Яне вернули деньги.

Mnja, @Mobilly fiksējis mana auto iebraukšanu Centrāltirgus stāvvietā, uzsākts laika skaitījums+nauda, bet es un mans auto esam pilnīgi citā valstī. Sazvanīju darbinieku, šams saka, ka skaitītāju apstādināt varēs tikai rīt. Vai tas ir ok? 😳 apstādināt aplikācijā nav iespējams😳 — Jana (@The_Bumbuls) January 7, 2024

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