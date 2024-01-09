Видео ⟩ Порнозвезда и жена латвийского паркуриста рассказала, что муж думает о ее профессии

Супруга латвийского паркуриста Павла Петкуна, американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя Эшли Метьюс) рассказала, как пара познакомилась и как Павел относится к ее деятельности.
Рид стала гостьей подкаста Holly Randall Unfiltered на YouTube американского режиссера Холли Рендал, где и рассказала о знакомстве с Петкуном.
"Он родился в Латвии, но прибыл [в США] незадолго до пандемии Covid-19, и из-за ограничений на поездки застрял здесь. Я увидела его Instagram. Мне показалось, что он очень милый и привлекательный", - вспоминает Рид.
Известная порнозвезда на тот момент была готова к серьезным отношениям, но боялась подойти к Павлу. "Как мне написать ему, чтобы он видел во мне Эшли, а не порнозвезду Райли Рид?" - задавалась вопросом девушка.
Рид дождалась подходящего момента, когда Паша поделился в своих социальных сетях прочитанной книгой, которую читала и она. "Я покажу ему, что я читаю книги, что я личность, а не просто сексуальный объект в Instagram".
Они встретились в совместном проекте, и между ними сразу вспыхнула искра. "Мы встречались пару раз и с тех пор не расстаемся", - говорит Рид.
Отвечая на вопрос, была ли когда-нибудь помехой ее профессия, звезда фильмов для взрослых не скрывает, что это доставляло дискомфорт. Она вспоминает, что подруга однажды сказала Паше:
"Люди будут думать, что ты глупый, потому что встречаешься с порнозвездой. Люди будут думать, что ты глуп, даже если ты и не встречаешься с порнозвездой. Выбирай, кем хочешь быть".
Также Рид рассказала, что семья супруга поддерживала их. "У них очень хорошие отношения с мамой и семьей, и они меня очень поддержали. Это делает меня очень счастливой. Я встречала так много парней, чьи семьи я ненавидела!"
В свою очередь, говоря о том, что ей больше всего нравится в муже, Рид отвечает: "Его улыбка! Но с точки зрения характера мы очень хорошо ладим. Мы на одной волне. У нас схожее чувство юмора".
Как сообщалось, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.
Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.
Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская порноактриса. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.
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