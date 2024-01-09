Видео ⟩ Порнозвезда и жена латвийского паркуриста рассказала, что муж думает о ее профессии

"Люди будут думать, что ты глупый, потому что встречаешься с порнозвездой. Люди будут думать, что ты глуп, даже если ты и не встречаешься с порнозвездой. Выбирай, кем хочешь быть".

Также Рид рассказала, что семья супруга поддерживала их. "У них очень хорошие отношения с мамой и семьей, и они меня очень поддержали. Это делает меня очень счастливой. Я встречала так много парней, чьи семьи я ненавидела!"

В свою очередь, говоря о том, что ей больше всего нравится в муже, Рид отвечает: "Его улыбка! Но с точки зрения характера мы очень хорошо ладим. Мы на одной волне. У нас схожее чувство юмора".

Как сообщалось, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская порноактриса. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.

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