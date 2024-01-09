Обморожение и переохлаждение: в последние дни медики получали по 10 вызовов в день

За прошедшие сутки медики оказали помощь семи людям, пострадавшим от сильного переохлаждения тела. Как и в выходные, среди пострадавших вчера, 8 января, были молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, которые уснули или долго находились на улице.

Среди пострадавших также были одинокие пожилые люди, которых нашли лежащими на полу в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. Фреймане рассказала, что в одном случае 90-летняя старушка была госпитализирована в очень тяжелом состоянии из-за переохлаждения тела. Ее буквально в последнюю минуту нашли родственники.

Медики NMPD призывают зимой уделять больше внимания пожилым людям, живущим в одиночестве, особенно если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем.

Если люди видят лежащего на улице человека, медики призывают подойти и поговорить с ним или потрясти его за плечо. Также важно согреть человека, а если требуется помощь, следует звонить оперативным службам по телефону 112.

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