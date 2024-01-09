Медики NMPD сталкиваются с агрессией не менее трех раз в день

Она также сообщила, что ежедневно один сотрудник NMPD, столкнувшийся с агрессией, берет больничный.

Ципуле признала, что агрессия в отношении медиков - актуальная проблема во всем мире. На вопрос о том, какие могут быть решения для повышения безопасности медиков на вызовах, директор ответила, что в первую очередь это могут быть личные средства самообороны, например, баллончики с раздражающим газом, которые медик может использовать в случае крайней необходимости. Ципуле напомнила, что, например, год назад сотрудник NMPD во время вызова получил ножевое ранение.

Во-вторых, медиков можно обучать эффективнее избегать агрессивного общения, в-третьих, пригодились бы нательные камеры, которые уже используют полицейские. Такие камеры могут не только фиксировать агрессию пациента, чтобы запись можно было использовать в качестве доказательства, но и служить сдерживающим фактором.

Ципуле также напомнила, что сотрудники NMPD, включая руководство, до сих пор не имеют оплачиваемой работодателем медицинской страховки, но в ближайшем будущем это изменится.

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