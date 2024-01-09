Барташевич оспорил свое отстранение от должности мэра Резекне в суде

Александр Барташевич, отстраненный от должности мэра Резекне, оспорил в суде распоряжение министра охраны среды и регионального развития Инги Берзини об отстранении его от должности, сообщили в Резекненском административном окружном суде.
В настоящее время дата слушаний не назначена.
Уже сообщалось, что Барташевич рассматривает свое отстранение от должности как часть большой политической кампании, направленной против муниципалитета Резекне и его лично.
Напомним, что министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня 2 ноября 2023 года подписала распоряжение об отстранении руководителя самоуправления Александра Барташевича от исполнения должностных обязанностей.
Председатель Резекненской городской думы отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в руководстве работой думы, а также в связи с его ответственностью за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления. Указанные нарушения, а также тот факт, что председатель думы не предоставил основанную на фактах, правдивую, сопоставимую, понятную и полную информацию о финансовом положении самоуправления и о подготовке и исполнении бюджета самоуправления, свидетельствуют о неспособности председателя думы выполнять свои обязанности.
Мэр самоуправления, ответственный за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления, при организации и управлении принятием бюджета на 2023 год сознательно не обеспечил включение в него всех необходимых средств, в том числе предусмотрев расходы на отопление и заработную плату персонала только на 11 месяцев вместо полного года, что поставило под угрозу финансовую способность самоуправления выполнять свои обязательства и обеспечивать выполнение автономных функций самоуправления. Даже после внесения изменений в бюджет в июне этого года дефицит финансирования оценивается почти в 4 млн евро.
В связи с нарушениями в управлении финансами Министерство финансов обратилось в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы для оценки ответственности Барташевича и сотрудников думы за финансовую ситуацию в самоуправлении.
11 октября в Минфине состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправлений и координации проектов финансовой стабилизации, на котором были рассмотрены финансовые документы, представленные Резекненской городской думой. На заседание комиссии были приглашены председатель думы и сотрудники, отвечающие за финансы самоуправления.
Представители Резекне подтвердили, что при принятии бюджета на 2023 год в нем не были предусмотрены все необходимые средства, в том числе на выплату зарплаты. Недостаток средств на оплату труда некоторым муниципальным учреждениям составил 2,1 млн евро.
1 сентября в Минфин была подана заявка на процесс финансовой стабилизации, одобренная Резекненской городской думой. Самоуправлению необходимо 1,6 млн евро для выплаты заработной платы и 4,4 млн евро для завершения приоритетных инвестиционных проектов.
По состоянию на 30 августа больше всего самоуправление задолжало Rēzeknes siltumtīkli - 503 339 евро и ACBR - 312 720 евро. Общая сумма просроченных платежей составляет 1,9 млн евро.
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