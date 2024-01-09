Барташевич оспорил свое отстранение от должности мэра Резекне в суде

В настоящее время дата слушаний не назначена.

Уже сообщалось, что Барташевич рассматривает свое отстранение от должности как часть большой политической кампании, направленной против муниципалитета Резекне и его лично.

Напомним, что министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня 2 ноября 2023 года подписала распоряжение об отстранении руководителя самоуправления Александра Барташевича от исполнения должностных обязанностей.

Председатель Резекненской городской думы отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в руководстве работой думы, а также в связи с его ответственностью за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления. Указанные нарушения, а также тот факт, что председатель думы не предоставил основанную на фактах, правдивую, сопоставимую, понятную и полную информацию о финансовом положении самоуправления и о подготовке и исполнении бюджета самоуправления, свидетельствуют о неспособности председателя думы выполнять свои обязанности.