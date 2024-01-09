Две авиакомпании США обнаружили на самолетах Boeing 737 MAX 9 незатянутые винты

Авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines сообщили в понедельник, 8 января, что обнаружили ослабленные винты в дверных панелях некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9.

Вскоре после того, как эта информация была обнародована, федеральные следователи заявили, что проверят, пропали ли четыре болта из двери запасного выхода, которая на прошлой неделе оторвалась вскоре после взлета, на самолете Alaska Airlines.

United Airlines сообщает, что первоначальные проверки выявили проблемы с установкой дверных панелей, такие как ослабленные винты. Alaska Airlines также сообщает о подобных проблемах.

Как сообщалось, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в субботу, 6 января, запретило использование некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 в воздушном движении до тех пор, пока они не пройдут проверку.

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