Многие школы Риги получили письмо от Госполиции, в котором им предлагается обратить особое внимание на то, не создают ли школьники, вдохновленные популярным в России сериалом, агрессивные банды. Такие письма получили около 70 учебных заведений, сообщает TV3 Ziņas.
Полиция предупредила школы - подростки могут создавать свои банды, вдохновленные российским сериалом
Государственная полиция рассылает письма во многие школы Риги, предупреждая, что учащиеся под влиянием популярного в России сериала могут образовывать банды, провоцировать и снимать взаимные физические столкновения.
Письмо, которое имеется в распоряжении TV3 Ziņas, адресовано 88-й Рижской средней школе. В нем говорится, что у полиции есть информация о том, что
молодые люди, вдохновленные российским сериалом "Слова пацана. Кровь на асфальте", могут создавать группы, которые могут физически драться друг с другом, снимать все это на видео и публиковать в социальных сетях.
Школы должны немедленно сообщать о подобных инцидентах в полицию.
"Если даже школьники смотрят этот сериал, мы об этом не знаем. Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал пока нет и, надеюсь, не будет", - сказала Надежда Шубникова, заместитель директора 88-й средней школы Риги.
Такое письмо получили и другие школы столицы, например, Рижская 72-я средняя школа в Кенгарагсе. Здесь также не наблюдалось повышения агрессивности среди школьников, которую можно было бы объяснить влиянием упомянутого сериала.
"Этот сериал завоевал популярность. Мы слышали какое-то цитирование, какое-то исполнение песен из сериала, из этого делаем вывод, что он популярен среди молодежи", - говорит директор Рижской 72-й средней школы Павел Пестов.
Поэтому в школе уже ответили на письмо. Был задействован социальный педагог, который проводил индивидуальные беседы с отдельными подростками, чтобы выяснить, не планируется ли что-то в школе или за ее пределами.
"На основании этого письма мы продолжим работу, продолжим проводить эти профилактические рейды в классах и предоставлять информацию о том, каковы нормы внутреннего распорядка школы, каковы административные нормы, если мы выйдем на улицу и сделать что-то подобное. Мы несем за все ответственность", - объясняет Санта Константинова, социальный педагог 72-й Рижской средней школы.
В Госполиции поясняют, что такие письма были отправлены примерно в 70 различных школ Риги, поскольку в декабре в столице произошла драка между несколькими несовершеннолетними.
Правоохранители изначально подозревали, что это может быть связано с влиянием сериалов из соседней страны, поэтому подобные предупреждения рассылали школам в качестве превентивной меры.
"Выявить ситуации или сигналы, которые могут быть связаны с этим насилием среди молодежи. На данный момент у нас нет никаких признаков того, что драка, произошедшая в декабре, связана с сериалом. И на данный момент мы не получили никаких сигналов о том, что с сериалом связано какое-то насилие среди молодежи", - сказал Сергей Галилеевс, начальник Рижского восточного отделения Государственной полиции.
В то же время полиция также призывает родителей следить за контентом, который потребляют их дети, рассказывать о вопросах безопасности и разъяснять ответственность подростка в случае нарушения закона.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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