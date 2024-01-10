Полиция предупредила школы - подростки могут создавать свои банды, вдохновленные российским сериалом

"Этот сериал завоевал популярность. Мы слышали какое-то цитирование, какое-то исполнение песен из сериала, из этого делаем вывод, что он популярен среди молодежи", - говорит директор Рижской 72-й средней школы Павел Пестов.

Поэтому в школе уже ответили на письмо. Был задействован социальный педагог, который проводил индивидуальные беседы с отдельными подростками, чтобы выяснить, не планируется ли что-то в школе или за ее пределами.

"На основании этого письма мы продолжим работу, продолжим проводить эти профилактические рейды в классах и предоставлять информацию о том, каковы нормы внутреннего распорядка школы, каковы административные нормы, если мы выйдем на улицу и сделать что-то подобное. Мы несем за все ответственность", - объясняет Санта Константинова, социальный педагог 72-й Рижской средней школы.

В Госполиции поясняют, что такие письма были отправлены примерно в 70 различных школ Риги, поскольку в декабре в столице произошла драка между несколькими несовершеннолетними.

Правоохранители изначально подозревали, что это может быть связано с влиянием сериалов из соседней страны, поэтому подобные предупреждения рассылали школам в качестве превентивной меры.

"Выявить ситуации или сигналы, которые могут быть связаны с этим насилием среди молодежи. На данный момент у нас нет никаких признаков того, что драка, произошедшая в декабре, связана с сериалом. И на данный момент мы не получили никаких сигналов о том, что с сериалом связано какое-то насилие среди молодежи", - сказал Сергей Галилеевс, начальник Рижского восточного отделения Государственной полиции.

В то же время полиция также призывает родителей следить за контентом, который потребляют их дети, рассказывать о вопросах безопасности и разъяснять ответственность подростка в случае нарушения закона.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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