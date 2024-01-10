Объясняет психиатр: как справиться с панической атакой?

Наиболее распространенными симптомами панической атаки являются учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Также могут возникнуть ощущение головокружения, жары или холода, стеснения в груди, сухости во рту, страха смерти или страха потерять сознание. Если подобные симптомы повторяются в определенных ситуациях, следует сначала обратиться к семейному врачу.

Первая паническая атака часто настолько пугает, что человеку вызывают «Скорую помощь» или везут в отделение неотложной помощи. Если у вас возник неожиданный приступ паники с учащенным сердцебиением и болью в груди, в первую очередь следует выяснить соматические или физические причины происходящего, поскольку многие симптомы панического расстройства и заболеваний сердца совпадают и могут возникать одновременно.

После первоначального медицинского осмотра можно отличить приступы паники от соматического заболевания, оценивая состояние человека по многим критериям.

Как помочь себе?

Если диагноз «паническое расстройство» уже поставлен, человек знает, что с ним происходит, и имеет возможность помочь себе. Прежде всего, важно осознавать, что паническая атака не опасна для жизни, и использовать возможности помочь себе самостоятельно. При возникновении припадка рекомендуется выполнять дыхательные упражнения: медленно и глубоко вдохнуть, задержать дыхание на некоторое время, а затем медленно и глубоко выдохнуть.