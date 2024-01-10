Объясняет психиатр: как справиться с панической атакой?

Многие люди время от времени в своей жизни испытывают приступы паники. Однако волноваться следует только в том случае, если такие приступы начинают мешать повседневной жизни. Психиатр Юлле Выхма в блоге выпускников Тартуского университета дает советы о том, как распознать у себя паническое расстройство и как помочь себе в случае приступов, рассказывает Rus.Postimees.
Если приступы паники с чувством страха и соматическими симптомами тревожности начинают повторяться и мешать повседневной жизни, диагноз панического расстройства можно поставить на основании конкретных критериев. Чтобы предотвращать приступы, полезно научиться контролировать свои мысли и сознание, сделав это либо самостоятельно, либо с помощью психотерапевта.
Паническое расстройство чаще поражает людей, которые более невротичны: они склонны больше волноваться в стрессовых ситуациях, чаще испытывают депрессию, страх и тревогу, а также воспринимают незначительные проблемы как крайне негативные и опасные.
Паническое расстройство обычно начинается у людей в середине третьего десятка лет жизни. Чаще всего оно встречается у женщин в возрасте от 25 до 34 лет и у мужчин в возрасте от 30 до 44 лет, причем это расстройство чаще встречается у женщин. Поскольку паническое расстройство мешает людям справляться с работой и личной жизнью и ухудшает общее качество жизни, проблему обязательно следует решать. Расстройство усугубляется и делается хуже поддающимся лечению, если сопровождается агорафобией - болезненным страхом перед нахождением в открытых пространствах.
Симптомы
Наиболее распространенными симптомами панической атаки являются учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Также могут возникнуть ощущение головокружения, жары или холода, стеснения в груди, сухости во рту, страха смерти или страха потерять сознание. Если подобные симптомы повторяются в определенных ситуациях, следует сначала обратиться к семейному врачу.
Первая паническая атака часто настолько пугает, что человеку вызывают «Скорую помощь» или везут в отделение неотложной помощи. Если у вас возник неожиданный приступ паники с учащенным сердцебиением и болью в груди, в первую очередь следует выяснить соматические или физические причины происходящего, поскольку многие симптомы панического расстройства и заболеваний сердца совпадают и могут возникать одновременно.
После первоначального медицинского осмотра можно отличить приступы паники от соматического заболевания, оценивая состояние человека по многим критериям.
Как помочь себе?
Если диагноз «паническое расстройство» уже поставлен, человек знает, что с ним происходит, и имеет возможность помочь себе. Прежде всего, важно осознавать, что паническая атака не опасна для жизни, и использовать возможности помочь себе самостоятельно. При возникновении припадка рекомендуется выполнять дыхательные упражнения: медленно и глубоко вдохнуть, задержать дыхание на некоторое время, а затем медленно и глубоко выдохнуть.
Рекомендуются также различные упражнения на расслабление, например постепенное расслабление мышц: сожмите правую руку в кулак, держите ее крепко сжатой несколько секунд, затем расслабьтесь, затем повторите то же упражнение левой рукой. Далее напрягите согнутую в локте руку, удерживайте ее в таком положении несколько секунд, а затем расслабьте. Затем напрягите и расслабьте мышцы лица, поднимая брови, а затем последовательно напрягите и расслабьте мышцы живота, ягодиц и ног.
Если такие упражнения не помогают, следует обратиться за помощью к семейному врачу или психологу. Направление к психологу можно получить у семейного врача. Если первоначальные рекомендации по лечению не дают достаточных результатов, следует обратиться к психиатру.
Когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ) и/или лекарства также используются для облегчения тревожных расстройств, включая и паническое расстройство. КПТ учит замечать первые признаки опасности панической атаки, думать о них более рационально и менять модели поведения, которые могут поощрять паническое расстройство.
Очень полезно научиться анализировать мысли, вызывающие паническую атаку, с помощью техник КПТ, а также использовать новые модели мышления в качестве профилактического инструмента в стрессовых ситуациях.
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