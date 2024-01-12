"Российская оппозиция сегодня подавлена". 10 вопросов Максиму Кацу

20 января в рижской Большой гильдии впервые выступит Максим Кац - популярный общественный деятель, видеоблогер и политик.
"Я долго размышлял, как поговорить вживую с аудиторией, но чтобы не просто ответы на вопросы, а прям что-нибудь интересное. И вот мы придумали. В классных театрах по всей Европе мы встретимся с вами, и вы увидите шоу из трёх частей: сначала будет что-то типа спектакля с моим участием, где вы заглянете за кулисы нашего канала, потом запишем вместе ролик на завтра, ну а потом поговорим. Приходите. Надеюсь, вам понравится", - говорит Максим Кац.
RUS TVNET попросил Максима Каца закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Я не умею… пользоваться оружием.
2. Российская оппозиция сегодня… подавлена.
3. В школе я не любил… ранние уроки.
4. Моя родина… сейчас не права.
5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... ничего бы не сказал, там всё хорошо получилось и без советов :)
6. Меня демотивирует… скука и бездействие.
7. С возрастом я стал меньше… конфликтовать.
8. Моё утро начинается с… новостей.
9. Самое первое воспоминание из детства... как сломал ключицу :(
10. Я боюсь... мировой войны.
Билеты на выступление Максима Каца в Риге можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.
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