"Российская оппозиция сегодня подавлена". 10 вопросов Максиму Кацу

"Я долго размышлял, как поговорить вживую с аудиторией, но чтобы не просто ответы на вопросы, а прям что-нибудь интересное. И вот мы придумали. В классных театрах по всей Европе мы встретимся с вами, и вы увидите шоу из трёх частей: сначала будет что-то типа спектакля с моим участием, где вы заглянете за кулисы нашего канала, потом запишем вместе ролик на завтра, ну а потом поговорим. Приходите. Надеюсь, вам понравится", - говорит Максим Кац.

RUS TVNET попросил Максима Каца закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я не умею… пользоваться оружием.

2. Российская оппозиция сегодня… подавлена.

3. В школе я не любил… ранние уроки.

4. Моя родина… сейчас не права.

5. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... ничего бы не сказал, там всё хорошо получилось и без советов :)

6. Меня демотивирует… скука и бездействие.

7. С возрастом я стал меньше… конфликтовать.

8. Моё утро начинается с… новостей.

9. Самое первое воспоминание из детства... как сломал ключицу :(

10. Я боюсь... мировой войны.

Билеты на выступление Максима Каца в Риге можно приобрести на сайте Biļešu Serviss.

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