Видео ⟩ Пресс-конференция президентов Литвы и Украины

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Визит Зеленского ранее не объявлялся из соображений безопасности. В 10:30 в аэропорту Вильнюса его встретил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В Вильнюсе у Зеленского запланирована встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Как сообщили в бюро Науседы, они будут говорить о ходе войны в Украине, поддержке Киева и интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Позже, в 15:00, Зеленский и Науседа выступят с речью на площади Даукантаса перед президентским дворцом Литвы. Они также посетят созданный по инициативе первых леди двух стран украинский центр, где встретятся с украинскими военными беженцами, проживающими в Литве.

Цель визита Зеленского - поблагодарить Литву за ее дипломатическую, моральную, финансовую и военную помощь Украине, которая противостоит вторжению России.

Ожидается, что в ходе визита Зеленского Литва объявит о дополнительном пакете помощи Украине.

На платформе Х Зеленский сообщил, что после Вильнюса посетит также Таллинн и Ригу. В Риге визит Зеленского запланирован на четверг.

Первый визит президента Украины в Литву с момента повторного вторжения России в Украину состоялся в июле 2023 года во время посещения им саммита НАТО в Вильнюсе. В целом это четвертый визит Зеленского в Литву.