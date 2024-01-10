При этом он отметил, что к поискам девочки были привлечены и сотрудники группы контртеррористических операций "Арас". "Они подключились к последнему этапу", - заявил глава литовской полиции.

"Человек был закован в наручники. Девочка была с ним. Определенно, это была непростая операция, потому что у нас была информация, что это лицо может быть вооружено. Поэтому была большая дилемма - разглашать ли эту информацию обществу или сделать то, что мы сделали. На мой взгляд, это решение было обоснованным и все удалось", - продолжает глава литовской полиции.

Он также указал, что подозреваемый при задержании не оказывал сопротивления.

Фото: Teodoras Biliunas/BNS

"Это был вопрос нескольких секунд, когда он был на земле и на него были надеты наручники", - рассказал Пожела.

Генеральный комиссар и начальник полиции Каунаса Миндаугас Баршис посетили Каунасскую клинику, чтобы поговорить с найденной Аготой. "Она чувствует себя очень хорошо, она говорит. Врачи работают, она находится на попечении родителей. Родители счастливы", - сказал Пожела.

Он подчеркнул, что "преступление было совершено достаточно умело".

Пожела также сообщил, что мотивы похитителя пока неясны. Он сказал, что девочку похитили на автобусной остановке и посадили в машину, но полиция все еще расследует то, что произошло дальше. "Как ее доставили [в гараж] - это тоже для нас вопрос", - отметил Пожела.