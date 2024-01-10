Видео ⟩ Из-за гололеда в кювете оказались два микроавтобуса

Съезжая с трассы Тинужу - Кокнесе, водитель микроавтоуса на своем автомобиле врезался в придорожные деревья и оказался зажатым другим микроавтобусом.

"Он ехал со скоростью 80 км в час. Я начал обгон, и мой микроавтобус выбросило. Я зацепил второй бусик, - объясняет ситуацию водитель красного микроавтобуса, не скрывая, что удар был серьезным: - Даже при скорости 50 км/час удар был бы серьезным, а мы ехали со скоростью 90 км/час".

Однако водитель красного микроавтобуса не винит в произошедшем ни свою спешку, ни непродуманный маневр при обгоне. Он считает, что ехал по правилам. В необеспечении надлежащего качества дорожного покрытия, по его мнению, виноваты ремонтники дорог.

"По новым законам, если скользко, надо ехать со скоростью 50 км в час. Это ведь ненормально. Пусть ставят знаки или сообщают по радио, что дороги не посыпаны и скользко", - жалуется водитель красного микроавтобуса.

Водитель белого микроавтобуса также был склонен согласиться с тем, что обледенение на дороге критическое. К счастью, водители в результате аварии не пострадали.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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