Полиция ищет мужчину: его подозревают в драке в Кенгарагсе

В связи с этим преступлением полиция разыскивает мужчину на фотографии, который был одет в белую куртку, темные шорты до колен и темную обувь.

Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонив по номеру телефона 67086871, 67086800 или 110 или написав по адресу электронной почты: jekaterina.pavlova@riga.vp.gov.lv.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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