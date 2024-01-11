Все говорят, что поддерживают Украину, но необходимо изменить политический сигнал, подчеркнув, что Украина будет получать поддержку до полной победы над российским империализмом, заявил в четверг журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившийся в Рижском замке с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Минометы, снаряды, произведенные в Латвии самолеты: что включает в себя новый пакет поддержки Украине?
Ринкевич отметил, что визит президента Украины дает возможность подтвердить поддержку Латвией Украины в ее интеграции в Евросоюз (ЕС) и евроатлантической интеграции. Ринкевич отметил, что нынешняя поддержка государства и общества Украине составляет почти 1% от внутреннего валового продукта и Латвия продолжит поддерживать Украину и в этом году.
Президент Латвии сообщил, что проинформировал президента Украины о новом пакете помощи, который включает в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи, индивидуальную зимнюю экипировку и ракеты.
"Латвия взяла на себя руководство коалицией дронов в так называемом формате Рамштайн, чтобы укрепить боеспособность украинских дронов. Отрадно, что сегодня в присутствии премьер-министра Эвики Силини и президента Украины будут подписаны два документа. Первый - это меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в военной отрасли для реализации совместных проектов индустрии обороны и безопасности. Мы видим достаточно хорошую возможность для производства в Латвии недорогих и эффективных дронов, которые сейчас необходимы украинским военным силам для достижения успеха", - сказал Ринкевич.
Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение между Латвией и Украиной, которое упростит процесс оказания помощи Украине. Президент Латвии подчеркнул, что в течение следующих трех лет Латвия выделит 15 млн евро на программы реконструкции Украины, ориентированные в первую очередь на Черниговскую область.
По словам Ринкевича, ожидается, что совсем скоро Евросовет договорится о поддержке Украине в размере 50 миллиардов евро. Латвия также готова практически поддержать интеграцию Украины в ЕС.
На встрече была выражена поддержка санкционной политики ЕС. Президент подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы добиться невозможности обхождения санкций и повышения их эффективности. Ринкевич поставил Зеленского в известность о принятом в четверг Сеймом законе о передаче Дома Москвы в собственность латвийского государства. По мнению латвийского президента, это первый шаг, за которым, возможно, последуют и следующие шаги других стран по использованию российских ресурсов и активов.
"Продажа или какое-либо иное использование этого дома могло бы поддержать и Украину. Есть два дела, по которым мы совершенно точно продолжим сотрудничать: это международный трибунал о привлечении России к ответственности за преступления агрессии и возвращении украинских детей. Наша поддержка членству Украины в НАТО абсолютно ясна и принципиальна. Это единственные реальные гарантии безопасности. Мы продолжим работать над тем, чтобы Украина получила не только обещания о приеме в альянс, но и конкретные подтверждения того, что Украина сможет присоединиться к НАТО", - сказал Ринкевич.
На пресс-конференции Зеленский поблагодарил Латвию за принципиальную позицию быть с Украиной и в ЕС, и в НАТО, а также подчеркнул, что Украина выражает благодарность Латвии за пакет поддержки.
Галерея: Визит Владимира Зеленского в Ригу
Министерство обороны Латвии сообщило агентству LETA, что уже в ближайшее время Украине будут поставлены произведенные в Латвии самолеты Tarragon и оборудование для информационных технологий. Кроме того, в пакет поддержки войдут 155-миллиметровые артиллерийские заряды, 120-миллиметровые минометы, пушки, противовоздушное и противотанковое оружие, индивидуальная экипировка военнослужащих и транспортные средства.
Сегодня парламентский секретарь Министерства обороны Атис Швинка встретился с заместителем министра стратегических отраслей Украины по вопросам европейской интеграции Сергеем Боевым, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины и ход создания коалиции дронов.
Как сообщалось, согласно обобщенным бюро премьер-министра данным, с начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года Латвия оказала Украине поддержку различного рода в размере 596 млн евро. Помимо военной поддержки, Латвия реализует масштабную программу обучения украинских военнослужащих. В 2024 году на территории Латвии также планируется обучить около 3000 военнослужащих вооруженных сил Украины.
Как сообщалось, сегодня с официальным визитом в Латвию прибыл президент Украины.
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