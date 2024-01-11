Минометы, снаряды, произведенные в Латвии самолеты: что включает в себя новый пакет поддержки Украине?

Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение между Латвией и Украиной, которое упростит процесс оказания помощи Украине. Президент Латвии подчеркнул, что в течение следующих трех лет Латвия выделит 15 млн евро на программы реконструкции Украины, ориентированные в первую очередь на Черниговскую область.

По словам Ринкевича, ожидается, что совсем скоро Евросовет договорится о поддержке Украине в размере 50 миллиардов евро. Латвия также готова практически поддержать интеграцию Украины в ЕС.

На встрече была выражена поддержка санкционной политики ЕС. Президент подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на том, чтобы добиться невозможности обхождения санкций и повышения их эффективности. Ринкевич поставил Зеленского в известность о принятом в четверг Сеймом законе о передаче Дома Москвы в собственность латвийского государства. По мнению латвийского президента, это первый шаг, за которым, возможно, последуют и следующие шаги других стран по использованию российских ресурсов и активов.