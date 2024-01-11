Фото, Видео ⟩ Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Пострадали журналисты

Поздно вечером в среду, 10 января, российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу военной администрации Харьковской области Олега Синегубова.
"В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей", - написал Синегубов.
Олег Синегубов отметил, что на данный момент известно об 11 пострадавших, 10 из них доставили в больницы. В тяжелом состоянии находится один из них, 35-летний мужчина.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что две ракеты упали в центре города. "Никаких военных там не было. Зато было 30 гражданских", - сказал Игорь Терехов. Кроме гостиницы пострадали жилые дома, добавил Терехов.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, ракеты выпустили с Белгородской области РФ.
Он рассказал, что среди раненых - гражданка Турции и гражданин Грузии, оба - представители турецкого СМИ, какого именно - не уточняется.
"Очередной акт терроризма против гражданского населения", - сказано в сообщении Александра Фильчакова.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!