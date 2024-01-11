Фото, Видео ⟩ Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Пострадали журналисты

"В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей", - написал Синегубов.

Олег Синегубов отметил, что на данный момент известно об 11 пострадавших, 10 из них доставили в больницы. В тяжелом состоянии находится один из них, 35-летний мужчина.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что две ракеты упали в центре города. "Никаких военных там не было. Зато было 30 гражданских", - сказал Игорь Терехов. Кроме гостиницы пострадали жилые дома, добавил Терехов.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, ракеты выпустили с Белгородской области РФ.

Он рассказал, что среди раненых - гражданка Турции и гражданин Грузии, оба - представители турецкого СМИ, какого именно - не уточняется.

"Очередной акт терроризма против гражданского населения", - сказано в сообщении Александра Фильчакова.

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