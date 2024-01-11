Германию охватили забастовки: прекратили работать машинисты, фермеры блокируют дороги

Фермеры уже несколько недель ведут переговоры с правительством Германии, которое в конце прошлого года приняло несколько жестких мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита.

Кабинет был вынужден пойти на это после решения Конституционного суда ФРГ, который признал бюджет незаконным.

В числе прочего власти намеревались отменить дотации на дизельное топливо и больше не освобождать от транспортного налога технику, используемую в сельском и лесном хозяйстве.

После массовых протестов фермеров правительство согласилось смягчить меры бюджетной экономии, в частности, решило отменять дотации поэтапно и сохранило льготы в отношении налога на технику.

Однако это не помогло успокоить фермеров - и они продолжают требовать от правительства полного отказа от сокращения субсидий.

Акция протеста фермеров Германии Фото: EPA

Как передают корреспонденты Би-би-си в Германии, многие опасаются, что недовольство фермеров и их акции протеста могут привести к росту популярности крайне правых политических сил. Одна из них — ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) — поддерживает требования фермеров.

На фоне забастовок немецкая пресса часто пишет о серьезных противоречиях между участниками правящей в Германии коалиции, которая состоит из социал-демократов, зеленых и свободных демократов.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что транспортные трудности, с которыми столкнулись жители из-за протестов фермеров, «вызовут гнев и разногласия».

В ответ на это немецкая ассоциация фермеров (DBV) призвала правительство отказаться от планов по сокращению фермерских субсидий.

«В противном случае поставки высококачественных продуктов питания окажутся под угрозой», — заявил глава DBV Йоахим Руквид.