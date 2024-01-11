Стали известны новые факты об убийстве в Норвегии гражданки Латвии

Он отмечает, что нет никаких оснований полагать, что к трагическому инциденту причастен кто-то еще. В настоящее время полиция не может разглашать подробности из-за расследования, но там сообщили, что трагедия произошла в гостиничном номере женщины.

"И обвиняемый, и погибшая женщина проживали в гостинице, поскольку работали там", - сказал представитель полиции.

Обвиняемый впервые встретился с женщиной, когда начал работать там в июне прошлого года.

"Их отношения в основном были связаны с работой в отеле. Более того, по имеющейся у нас информации, близких отношений у них не было", - рассказал представитель полиции.

Обвиняемый также раскрыл полиции причины, по которым он нанес ножевое ранение гражданке Латвии, но представитель полиции пока не может их раскрыть.

Уже сообщалось, что женщине было около 30 лет. Подозреваемый - 30-летний гражданин Сербии. Он сотрудничает с полицией и признался в убийстве женщины.

По предварительным результатам вскрытия, женщине нанесли ножевые ранения. Это также соответствует информации, предоставленной подозреваемым, который сам сообщил о случившемся в полицию.

Преступник позвонил в правоохранительные органы в 21:30, вскоре после убийства.

Мужчина также признался, что ударил женщину ножом. Он также пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование убийства продолжается.

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