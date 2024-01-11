Посол Латвии рассказал, что нужно Украине, чтобы добиться успеха в войне

Он отметил, что из военных ресурсов Украина сейчас больше всего нуждается в оружии дальнего боя, ракетах, авиационной и бронетехнике.

Посол выразил надежду на то, что Европейский союз сможет принять окончательное решение по пакету финансовой поддержки Украины в размере 50 млрд евро, против которого ранее выступала Венгрия.

Клява считает очень важным визит президента Украины Владимира Зеленского в Латвию, во время которого, вероятно, будут обсуждаться дальнейшие планы поддержки Украины, в том числе военная и финансовая помощь.

"Разумеется, будут и слова благодарности Латвии и латвийскому народу за ту помощь, которую Латвия оказывала Украине", - сказал Клява, отметив, что про Латвию в Украине всегда говорят в очень позитивном контексте.

На вопрос о том, насколько украинцы уверены в своих шансах на победу в войне против России, Клява ответил, что украинцы полны решимости, но им не хватает военной и финансовой поддержки.

Как сообщалось, на этой неделе президент Украины посещает с визитом страны Балтии. В среду Зеленский прибыл в Литву, а в четверг посетит Эстонию и Латвию.

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