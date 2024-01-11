Мужчина украл почти 950 евро с помощью СМС

5 сентября 2023 года мужчина 1992 года рождения из волости Ливберзес Елгавского края получил на свой мобильный телефон текстовое сообщение от адресата VPM-VISS с текстом "Земгальский районный суд в среду, 06.09.2023". В тексте также была интернет-ссылка для получения дополнительной информации.

Мужчина перешел по ссылке, после чего деньги с его банковского счета были переведены на другой банковский счет, принадлежащий неизвестному ему лицу.

Проверив баланс своего банковского счета, мужчина обнаружил, что с него только что были переведены средства в размере 946,30 евро.

Обманутый мужчина немедленно сообщил об этом правонарушении в полицию, после чего Госполиция возбудила уголовное дело.

При проведении следственных действий 20 декабря 2023 года сотрудники полиции задержали мужчину 2003 года рождения, на счет которого были переведены похищенные денежные средства. На данный момент к возможному виновному применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

За совершение такого уголовного правонарушения можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо испытательным сроком, общественными работами или штрафом.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и защищать свою личную информацию, а также данные доступа к банковским счетам.

Государственные учреждения никогда не будут отправлять текстовые сообщения с подозрительными ссылками, при нажатии на которые получателю будет предложено ввести номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID, CVC-коды и т.п.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!