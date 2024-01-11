Мать троих детей умерла после пластической операции в Турции

26-летняя Деми Аголья, которой провели операцию по подтяжке ягодиц, должна была улетать домой, однако у нее появились боли в груди. Поэтому она направилась в клинику в Стамбуле на осмотр, однако в такси у нее случился сердечный приступ. Ее партнер Брэдли пытался сделать ей искусственное дыхание, позже женщину поместили в реанимацию, но она скончалась.

Предположительно, у женщины случилось несколько сердечных приступов, вызванных жировой эмболией. Дети, младшему из которых всего семь месяцев, остались сиротами.В Турции ей делали так называемую "бразильскую подтяжку ягодиц": врач отсасывает жир из живота и других частей тела и вводит его в ягодицы. При неудачной процедуре жир может попасть в кровоток и блокировать артерии.Брат Деми сообщил СМИ, что семья и партнер пытались убедить ее не делать пластическую операцию, тем более что у нее уже был неудачный опыт со стоматологами и хирургами в Турции, но женщину было не отговорить.