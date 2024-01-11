Видео ⟩ В Риге водителя оштрафовали за парковку на месте для инвалидов; у него было разрешение

За несколько дней до Рождества Александр решил сделать покупки в местном магазине в Пардаугаве. Поскольку у него проблемы со здоровьем, которые также влияют на его подвижность, он получил удостоверение инвалида и может оставлять свой автомобиль на парковке для инвалидов. Он так и сделал, но через 40 минут был шокирован, сообщает программа Bez Tabu.