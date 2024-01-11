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Видео ⟩ В Риге водителя оштрафовали за парковку на месте для инвалидов; у него было разрешение

rus.tvnet.lv
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Парковка
Парковка Фото: Lita Krone/LETA

За несколько дней до Рождества Александр решил сделать покупки в местном магазине в Пардаугаве. Поскольку у него проблемы со здоровьем, которые также влияют на его подвижность, он получил удостоверение инвалида и может оставлять свой автомобиль на парковке для инвалидов. Он так и сделал, но через 40 минут был шокирован, сообщает программа Bez Tabu.

Подойдя к машине, Александр заметил квитанцию ​​о штрафе в размере 30 евро, расположенную за стеклоочистителем. Разрешение для инвалидов застряло между лобовым стеклом и зеркалом заднего вида.

Александр рассказывает: "Я посмотрел в правилах, написанных CSDD, что разрешение должно находиться за лобовым стеклом. Больше ничего нет... Срок годности, серийный номер есть, срок есть. Все! Это настоящее [разрешение]. Впервые такое. Ни один полицейский меня так не наказывал".

На сайте Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в разделе об использовании парковочной карты для инвалидов написано, что "карту для парковочных местам для инвалидов необходимо размещать в салоне автомобиля возле лобового стекла".

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