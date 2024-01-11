После 12 дней перерыва возобновились попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

До и после Нового года пограничная охрана не выявляла попыток незаконного пересечения границы 12 дней подряд.

В прошлом году были пресечены попытки 13 863 лиц незаконно пересечь границу, а 428 человек были приняты по гуманитарным соображениям. В 2022 году было предотвращено 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию.

Если еще осенью в среднем в день предотвращалось около 100 попыток проникновения в Латвию, то за последние полтора месяца их число уменьшилось, и уже довольно регулярными стали дни, когда не было ни одной попытки.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ранее заявил, что в давлении нелегальной миграции может наступить пауза, однако оснований для отмены усиленного режима пограничной охраны на латвийско-белорусской границе нет.

По словам министра, полученная МВД информация свидетельствует о том, что это попытка проверить, не "расслабилась" ли латвийская сторона. Поэтому ответственные службы не теряют бдительности и продолжают интенсивную работу, сказал министр.

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