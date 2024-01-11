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Видео ⟩ Визит Зеленского в Ригу: как это было

TVNET rus.tvnet.lv
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Визит Владимира Зеленского в Ригу
Визит Владимира Зеленского в Ригу Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 11 февраля, в Риге с визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский. Предлагаем вам подготовленный порталом TVNET видеоотчет о визите президента Украины в Латвию.

Напомним, визит президента Украины в Латвию начался с прибытия в аэропорт "Рига", откуда делегация направилась в Рижский замок.

Галерея: Визит Владимира Зеленского в Ригу

После этого Зеленский провел встречу с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, и стороны провели пресс-конференцию.

После пресс-конференции Зеленский посетил Сейм и Кабинет министров.

В завершение визита у президента Украины прошла встреча с журналистами стран Балтии - в разговоре с Зеленским принял участие и TVNET!

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