Видео ⟩ Визит Зеленского в Ригу: как это было

В четверг, 11 февраля, в Риге с визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский. Предлагаем вам подготовленный порталом TVNET видеоотчет о визите президента Украины в Латвию.
Напомним, визит президента Украины в Латвию начался с прибытия в аэропорт "Рига", откуда делегация направилась в Рижский замок.
Галерея: Визит Владимира Зеленского в Ригу
После этого Зеленский провел встречу с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, и стороны провели пресс-конференцию.
После пресс-конференции Зеленский посетил Сейм и Кабинет министров.
В завершение визита у президента Украины прошла встреча с журналистами стран Балтии - в разговоре с Зеленским принял участие и TVNET!
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