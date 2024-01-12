Латвийский актер о Малковиче: "Если бы не знал, решил бы, что он тихий пенсионер"

Если больше не интересно, то следует уходить. Пока мне интересно".

Он также рассказал о своем сотрудничестве с режиссером Джоном Малковичем, поставившим спектакль "Леопольдштадт". Каковы были его ожидания и как проходила работа над шоу?

"Если не знать, кто он такой, можно было бы подумать, что это тихий иностранный пенсионер.

Но это до тех пор, пока он режиссер. Малкович не понимает латышский язык. Перед ним лежал текст пьесы на латышском и английском языках, он слушал и следил, что все было логичным, время от времени что-то говорил. Он многое позволял нам делать самостоятельно и многого не навязывал, и очень важно то, что режиссер доверяет. Малкович купил нас всех абсолютным спокойствием. Пару раз в процессе съемок он "включал" в себе актера, и это было интересно", - рассказал Страндс.

Напомним, "Леопольдштадт" - это сага о еврейской семье, переплетенная событиями и переживаниями и рассказывающая историю выживания семьи несмотря на величайшие человеческие катастрофы и безумие 20-го века.

Автор смело исследует, что значит быть другим - чужим среди чужих не только в своих глазах, но и в глазах других. Спектакль задает вопросы об истории и человечности – как сохранить свои корни, как защитить свою уверенность в себе, как выжить маленькой нации в то время, когда мир сошел с ума.

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