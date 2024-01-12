Латвийский актер о Малковиче: "Если бы не знал, решил бы, что он тихий пенсионер"

В интервью изданию Una латвийский актер Имант Страндс рассказал о своей работе в театре "Дайлес", которую он начал три года назад, а также о сотрудничестве с голливудской звездой Джоном Малковичем.
Напомним, Страдс ранее служил в Валмиерском драматическом театре, но вот уже три года работает в штате театра "Дайлес". "Здесь все сделано так, что каждый выполняет свою работу. Когда-то Айгарс Вилимс сказал гениальные слова в Валмиерском театре – в моем контракте нет пункта, по которому мне должно все нравиться. И это так, потому что человек по своей природе никогда не будет доволен", - заметил актер, говоря о том, ка кон себя чувствует.
"В театре "Дайлес" меня привлекает то, что здесь есть возможность работать с режиссерами, с которыми я не смог бы работать в Валмиере.
Актер, как губка, должен впитывать от режиссеров все, что можно, но если он работает только или в основном с молодежью и больше нечего впитывать, кроме ее амбиций, то развития нет. Мне нравится, когда в спектакле есть не только идея, концепция и форма, но и то, что в нем есть содержание, что анализируется логика действий героев. Жизнь одна, и по профессии надо работать, если она интересна.
Если больше не интересно, то следует уходить. Пока мне интересно".
Он также рассказал о своем сотрудничестве с режиссером Джоном Малковичем, поставившим спектакль "Леопольдштадт". Каковы были его ожидания и как проходила работа над шоу?
"Если не знать, кто он такой, можно было бы подумать, что это тихий иностранный пенсионер.
Но это до тех пор, пока он режиссер. Малкович не понимает латышский язык. Перед ним лежал текст пьесы на латышском и английском языках, он слушал и следил, что все было логичным, время от времени что-то говорил. Он многое позволял нам делать самостоятельно и многого не навязывал, и очень важно то, что режиссер доверяет. Малкович купил нас всех абсолютным спокойствием. Пару раз в процессе съемок он "включал" в себе актера, и это было интересно", - рассказал Страндс.
Напомним, "Леопольдштадт" - это сага о еврейской семье, переплетенная событиями и переживаниями и рассказывающая историю выживания семьи несмотря на величайшие человеческие катастрофы и безумие 20-го века.
Автор смело исследует, что значит быть другим - чужим среди чужих не только в своих глазах, но и в глазах других. Спектакль задает вопросы об истории и человечности – как сохранить свои корни, как защитить свою уверенность в себе, как выжить маленькой нации в то время, когда мир сошел с ума.
Больше читайте в новом номере журнала Una!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!