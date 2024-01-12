Госдепартамент США в четверг установил санкции на три российских предприятия и одного человека в связи с их участием в передаче северокорейских баллистических ракет российской армии, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.
Россия не признает, что получала бы ракеты от Северной Кореи, однако США и их союзники считают поставку ракет констатированным фактом.
Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Керби 4 января сообщил, что Россия получила несколько северокорейских ракет и пусковых установок и по меньшей мере одну ракету запустила по территории Украины во время массированного ракетного удара 30 декабря.
В свою очередь 9 января главы МИД США и еще примерно 50 стран в совместном сообщении в строгой форме осудили передачу ракет Северной Кореей России.
Таким образом были нарушены и санкции Совбеза ООН, за которые, будучи страной-членом этого совета, голосовала и Россия.
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