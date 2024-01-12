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США ввели санкции против России за поставку ракет из Северной Кореи (1)

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

Госдепартамент США в четверг установил санкции на три российских предприятия и одного человека в связи с их участием в передаче северокорейских баллистических ракет российской армии, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Россия не признает, что получала бы ракеты от Северной Кореи, однако США и их союзники считают поставку ракет констатированным фактом.

Представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Керби 4 января сообщил, что Россия получила несколько северокорейских ракет и пусковых установок и по меньшей мере одну ракету запустила по территории Украины во время массированного ракетного удара 30 декабря.

В свою очередь 9 января главы МИД США и еще примерно 50 стран в совместном сообщении в строгой форме осудили передачу ракет Северной Кореей России.

Таким образом были нарушены и санкции Совбеза ООН, за которые, будучи страной-членом этого совета, голосовала и Россия.

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