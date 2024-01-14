Киркоров прилетел в США, а Меладзе все-таки развелся?

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе за последние 7 дней. Итак, поехали!
Филипп Киркоров прилетел в США?
Популярный в России артист Филипп Киркоров, который поддерживал политику Кремля и полномасштабное вторжение на территорию Украины, попал в немилость после участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой (как и другие звезды). Всем знаменитостям, кого коснулось общественное порицание или реакция органов российской власти, пришлось публично извиниться. Кстати, Киркорову запрещен въезд в Латвию.
Анастасия Ивлеева, согласно информации СМИ, отделалась штрафом, а Филиппу Киркорову не так повезло - его вырезали почти из всех новогодних передач на правительственных каналах. Ходят слухи, что отменены гастроли, концерты и корпоративы.
Ранее в СМИ уже появились слухи, о том, что Ивлеева якобы покинула Россию. На днях блогер Рустам Солнцев в эфире YouTube-канала "Популярная политика" заявил, что Филипп Киркоров прилетел в Майами. По словам его друзей, артист сейчас находится там. Тем более что в США у него есть недвижимость.
Напомним, ранее группа американских активистов подала жалобу в Минюст, Минфин и другие ведомства США с просьбой запретить прокремлевскому артисту Филиппу Киркорову въезд на территорию страны.
Валерий Меладзе все-таки в разводе?
СМИ с заветной регулярностью обсуждают отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Певица не распространяется на этот счет, но с мужем ее давно никто не видел.
Недавно Альбина показала публикацию из Дубая, где отчетливо видна рука без обручального кольца, пишет Popcake.tv. Некоторые пользователи предположили, что Джанабаева развелась с Меладзе, но были и те, кто считает что Альбина просто приехала навестить мужа, который сейчас не может приехать в РФ.
Ни Меладзе, ни Джанабаева не раскрывают, что происходит на самом деле.
Ранее СМИ сообщили, что Валерий Меладзе прилетел в РФ к больному отцу.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
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