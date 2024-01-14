Киркоров прилетел в США, а Меладзе все-таки развелся?

Валерий Меладзе все-таки в разводе?

СМИ с заветной регулярностью обсуждают отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Певица не распространяется на этот счет, но с мужем ее давно никто не видел.

Недавно Альбина показала публикацию из Дубая, где отчетливо видна рука без обручального кольца, пишет Popcake.tv. Некоторые пользователи предположили, что Джанабаева развелась с Меладзе, но были и те, кто считает что Альбина просто приехала навестить мужа, который сейчас не может приехать в РФ.

Ни Меладзе, ни Джанабаева не раскрывают, что происходит на самом деле.

Ранее СМИ сообщили, что Валерий Меладзе прилетел в РФ к больному отцу.

Валерий Меладзе Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

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