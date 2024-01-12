В США осужденного впервые планируется казнить путем вдыхания азота

Смит должен был быть казнен в 2022 году при помощи смертельной инъекции, однако это не удалось из-за проблем с инъекцией, сообщает АР.

Заключенный Кеннет Юджин Смит, которому сейчас 58 лет, был осужден за заказное убийство жены священника в 1998 году. Прокуроры утверждали, что Смит и еще один мужчина получили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннет от ее мужа, который был "по уши в долгах" и хотел таким образом получить выплату по страховке.

Смертный приговор Смиту будет приведен в исполнение следующим образом: на него наденут маску для дыхания, через которую будет подан азот, что вызовет смерть от нехватки кислорода. В трех штатах - Алабаме, Миссисипи и Оклахоме - азотная гипоксия уже разрешена как метод казни, однако ни в одном из них она еще не применялась.

Генпрокурор Алабамы Стив Маршал поддержал решение судьи и сообщил, что это "приближает штат на шаг к тому, чтобы Смит был призван к ответственности за чудовищное заказное убийство".

"Смит более 35 лет избегал законно вынесенной смертной казни, однако сегодняшнее решение, которым были отклонены спекулятивные требования Смита, убирает препятствие, чтобы справедливость наконец восторжествовала", - добавил он.

Адвокаты осужденного сообщили, что оспорят решение. Возможно, этот вопрос дойдет до Верховного суда США. Они раскритиковали этот метод исполнения смертной казни как "безжалостный и такой, который может вызвать у Смита чрезмерную боль".

Однако бюро генпрокурора штата утверждает, что лишение кислорода "вызовет потерю сознания в течение нескольких секунд и смерть в течение нескольких минут". В своих документах суда прокуроры сравнили новый метод исполнения смертной казни с производственными авариями, когда люди в результате воздействия азота быстро теряют сознание и умирают.

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