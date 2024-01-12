Одиннадцать иранцев прорвались из России в Финляндию

Пограничники Юго-Восточной Финляндии арестовали сразу 11 граждан Ирана, которые смогли преодолеть закрытую границу с Россией. Об этом 12 января сообщает сайт финской пограничной службы.

"Лица пересекли государственную границу по суше. Это мужчины, граждане Ирана. Все лица обратились с просьбой о предоставлении убежища после ареста", - сказано в сообщении.

Прорыв произошел на участке границы недалеко от закрытого КПП Нуйамаа. Финские пограничники уточняют, что сигнал о нелегалах был получен с российской стороны.

"Расследование инцидента началось с уведомления пограничного комиссара Выборгского района. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии продолжает расследование дела совместно с пограничной службой Российской Федерации", - гласит текст пресс-релиза.

Это второй успешный прорыв нелегалов в Финляндию через закрытую границу с Россией. 10 января сообщалось об аресте четверых иностранцев, которые смогли пересечь границу около городка Париккала. Их национальность не уточнялась.

Стоит отметить, что Иран, откуда пришли сразу 11 нелегалов в Финляндию, является важнейшим союзником России, который помогает Москве оружием в войне с Украиной и поддерживает террористов на Ближнем Востоке.

11 января стало известно, что правительство Финляндии продлило запрет на пересечение сухопутной границы с Россией до 11 февраля 2024 года.

Правительство Финляндии закрыло погранпереходы на восточной границе в середине ноября 2023 года, ссылаясь на миграционное давление с территории РФ. 14 декабря были открыты два из КПП, но уже 15 декабря их закрыли снова, т.к. в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!