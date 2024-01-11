Сейм постановил передать Дом Москвы в собственность государства

В законе оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности на здание, и последующие действия с ним. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Закон также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.