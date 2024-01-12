"Зеленский и другие украинские чиновники дают много интервью. На мой взгляд, пространство насыщено мнениями из Украины. Нельзя сказать, что Зеленский во время своего визита в Латвию выступил с какими-то принципиально новыми посланиями. Украинский президент неоднократно подчеркивал, что если не остановить Россию в Украине, то следующими могут быть другие страны-соседи России. Часто мы склонны преувеличивать практическую значимость таких визитов", - подчеркнул Анджанс.

RUS TVNET уже сообщал, что в четверг, 11 января, с официальным визитом в Латвию сегодня прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, с председателем Сейма Дайгой Миериней, а также - с премьер-министром Эвикой Силиней.

Видео: Визит Зеленского в Ригу

Президент Латвии сообщил, что проинформировал президента Украины о новом пакете помощи, который включает в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи, индивидуальную зимнюю экипировку и ракеты.

"Латвия взяла на себя руководство коалицией дронов в так называемом формате Рамштайн, чтобы укрепить боеспособность украинских дронов. Отрадно, что сегодня в присутствии премьер-министра Эвики Силини и президента Украины будут подписаны два документа. Первый - это меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в военной отрасли для реализации совместных проектов индустрии обороны и безопасности. Мы видим достаточно хорошую возможность для производства в Латвии недорогих и эффективных дронов, которые сейчас необходимы украинским военным силам для достижения успеха", - сказал Ринкевич.

Галерея: Визит Зеленского в Ригу

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