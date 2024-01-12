Целью визита президента Украины Владимира Зеленского было поблагодарить Латвию за поддержку Украины в войне против России, государства-агрессора, сообщил директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
По словам эксперта, целью Зеленского также было напомнить, что поддержка понадобится, возможно, надолго. Марис Анджанс признал, что президент Украины не ожидает от стран Балтии существенной практической поддержки, соответствующей масштабу потребностей Украины.
Хотя страны Балтии являются лидерами по поддержке относительно валового внутреннего продукта, но это нельзя сравнивать с поддержкой, которую могут оказать такие державы, как США или Германия.
"Другие визиты были для Зеленского гораздо более важными, например, в прошлом году президент Украины посетил США, где пытался убедить республиканцев предоставить помощь. Также можно упомянуть инаугурацию президента Аргентины в прошлом году, "где Зеленский буквально загнал в угол премьер-министра Венгрии Виктора Орбана".
"Страны Балтии - одни из последних мест в мире, которые Зеленский должен убеждать в поддержке, поэтому я рассматриваю визит украинского президента как визит благодарности и символический жест", - заявил Анджанс.
На вопрос, не были ли визиты президента Украины в страны Балтии также попыткой добиться от ЕС благоприятного решения по по пакету финансовой поддержки для Украины, Анджанс заметил, что это маловероятно, поскольку новости из Украины постоянно передаются международному сообществу разными способами.
"Зеленский и другие украинские чиновники дают много интервью. На мой взгляд, пространство насыщено мнениями из Украины. Нельзя сказать, что Зеленский во время своего визита в Латвию выступил с какими-то принципиально новыми посланиями. Украинский президент неоднократно подчеркивал, что если не остановить Россию в Украине, то следующими могут быть другие страны-соседи России. Часто мы склонны преувеличивать практическую значимость таких визитов", - подчеркнул Анджанс.
RUS TVNET уже сообщал, что в четверг, 11 января, с официальным визитом в Латвию сегодня прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, с председателем Сейма Дайгой Миериней, а также - с премьер-министром Эвикой Силиней.
Видео: Визит Зеленского в Ригу
Президент Латвии сообщил, что проинформировал президента Украины о новом пакете помощи, который включает в себя боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи, индивидуальную зимнюю экипировку и ракеты.
"Латвия взяла на себя руководство коалицией дронов в так называемом формате Рамштайн, чтобы укрепить боеспособность украинских дронов. Отрадно, что сегодня в присутствии премьер-министра Эвики Силини и президента Украины будут подписаны два документа. Первый - это меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в военной отрасли для реализации совместных проектов индустрии обороны и безопасности. Мы видим достаточно хорошую возможность для производства в Латвии недорогих и эффективных дронов, которые сейчас необходимы украинским военным силам для достижения успеха", - сказал Ринкевич.
Галерея: Визит Зеленского в Ригу
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