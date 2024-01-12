Tesla вынуждена остановить производство на заводе под Берлином

"Из-за нехватки комплектующих мы вынуждены приостановить производство автомобилей с 29 января по 11 февраля, за исключением нескольких участков", - говорится в заявлении Tesla.

С тех пор как 7 октября в секторе Газа разразилась война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы неоднократно атаковали корабли в Красном море, утверждая, что они связаны с Израилем.

Крупные судоходные компании все чаще избегают совершать рейсы по Красному морю из-за этих нападений. Отказавшись от пересечения Суэцкого канала, обеспечивающего кратчайший морской путь между Азией и Европой, многие компании перенаправляют суда вокруг мыса Доброй Надежды в ЮАР, но это добавляет к путешествию около двух недель.

По словам Tesla, поскольку грузовые суда вынуждены тратить больше времени на доставку товаров, то в цепочках поставок возникают сбои. В компании добавили, что производство на немецком заводе возобновится с 12 февраля.

Tesla производит электромобили на заводе под Берлином с марта 2022 года. На этом заводе работают около 11,5 тыс. человек.

Tesla хочет удвоить производство на заводе в Германии с запланированных 500 000 автомобилей в год до одного миллиона в год. В настоящее время этот завод производит более 250 000 электромобилей в год.

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