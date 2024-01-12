На должность гендиректора VID выдвинута Байба Шмите-Роке

Для утверждения в правительстве в качестве кандидата на пост генерального директора Службы государственных доходов (VID) министр финансов Арвил Ашераденс выдвинул Байбу Шмите-Роке, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.
Такое решение было принято после проведенного комиссией Государственной канцелярии отбора, в результате дополнительных консультаций с социальными и деловыми партнерами.
Ашераденс подчеркнул, что прежний опыт работы Шмите-Роке позволил ей в полной мере освоить специфику работы VID. В процессе отбора было отмечено, что кандидат имеет четкое представление о приоритетах работы. В ближайшее время запланирована реформа VID с мероприятиями по совершенствованию и предполагаемым внесением изменений в организационную структуру службы и форму подчинения VID.
Таким образом, Шмите-Роке вместе со всем коллективом VID придется работать над восстановлением доверия к службе, улучшением клиентского сервиса и цифровой трансформацией услуг, что должно сделать службу одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе, способной оказывать соответствующие интересам общества услуги, подчеркивает Ашераденс.
Шмите-Роке сообщила агентству LETA, что она полностью поддерживает представление министра финансов о необходимой реорганизации VID и ее дальнейшая деятельность будет направлена на выполнение и реализацию этих целей. Шмите-Роке подчеркивает, что необходимы стремительная трансформация VID в ориентированное на клиентов учреждение, основанное на цифровых услугах, повышение репутации учреждения среди населения и одновременное продолжение работы по сокращению теневой экономики.
"Я тоже хочу видеть VID современным, развивающим цифровые технологии и ориентированным на клиентский сервис учреждением - самым современным учреждением государственного управления в Латвии и одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе", - заявила Шмите-Роке.
Она добавила, что со следующей недели будет открыта для переговоров с политическими партиями и дискуссий с общественностью.
Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке работает в должности заместителя директора налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора налогового управления VID.
Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года - членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет VID.
В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны. Шмите-Роке владеет английским языком на уровне С1.
Главная задача реформы VID - способствовать выполнению установленной стратегией VID миссии - быть надежным союзником по налоговым и таможенным делам для честного предпринимательства и общества. В рамках реформы предполагается отделить функции по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений от функций поставщика услуг, а именно, отделить от VID структурные подразделения, целью которых является раскрытие преступных деяний, а не оказание услуг.
Главные рабочие задачи нового гендиректора включают в себя цифровое развитие VID, в том числе создание и внедрение системы управления данными VID, утверждение плана по развитию ИТ-системы службы и обеспечение доступности услуг VID путем разработки соответствующего мобильного приложения.
Важной задачей также является развитие клиентского сервиса, в том числе повышение уровня удовлетворенности клиентов VID, обеспечение проактивной реакции на ситуацию клиента, а также совершенствование решений по внедрению системы мировых соглашений для сотрудничества с клиентами в спорных ситуациях. Важными задачами гендиректора также будут мероприятия по сокращению теневой экономики, успешная реорганизация VID и управления налоговой и таможенной полиции.
Вопрос об утверждении Шмите-Роке на посту генерального директора VID планируется рассмотреть в Кабинете министров до конца января.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!