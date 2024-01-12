На должность гендиректора VID выдвинута Байба Шмите-Роке

"Я тоже хочу видеть VID современным, развивающим цифровые технологии и ориентированным на клиентский сервис учреждением - самым современным учреждением государственного управления в Латвии и одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе", - заявила Шмите-Роке.

Она добавила, что со следующей недели будет открыта для переговоров с политическими партиями и дискуссий с общественностью.

Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке работает в должности заместителя директора налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняет обязанности директора налогового управления VID.

Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года - членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет VID.

В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны. Шмите-Роке владеет английским языком на уровне С1.