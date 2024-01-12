Видео ⟩ Более 100 аварий в Рижском районе, полиция работает в усиленном режиме

Полиция сообщила, что к 19:00 в Рижском районе поступило 125 вызовов о дорожно-транспортных происшествиях, что является необычно большим количеством.

Полиция работает в усиленном режиме, выделены дополнительные бригады и полиция реагирует на вызовы в приоритетном порядке, сначала выезжая на более серьезные ДТП или аварии с пострадавшими.

"Призываем водителей быть осторожными, выбирать скорость движения и расстояние, соответствующие погодным условиям", - заявили представители Государственной полиции.

Учитывая большое количество ДТП, сотрудники правоохранительных органов рекомендуют по возможности заполнять согласованный протокол аварии, а не вызывать полицию. Если согласованное заявление недоступно в бумажном виде, его можно заполнить в мобильном приложении.

Оформить согласованное заявление можно без присутствия полиции и в ситуациях, когда в ДТП участвуют только два транспортных средства, нет пострадавших, не причинен ущерб имуществу третьих лиц или транспортные средства, попавшие в ДТП, не получили повреждений, из-за которых они не могут или не могут продолжать движение по дороге.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 12 января, начался сильный снегопад, что значительно осложнило условия передвижения, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

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