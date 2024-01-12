Стали известны подробности убийства 13-летнего подростка в Юрмале

По сведениям портала Rus.LSM подросток умер, не приходя в сознание. Усилия медиков по реанимации не принесли успеха.

"Произошел конфликт, в результате которого подросток 2010 года рождения, который еще не достиг 14-летнего возраста, два раза ударил молодого человека ножом в районе живота и сердца. Установлена виновная персона, установлены свидетели, как и изъято орудие преступления", - рассказал представитель Госполиции Каспар Рексц.

Rus.LSM удалось поговорить с Кристиной, которая стала свидетельницей преступления. По ее словам, случившееся было массовым избиением, а среди нападавших были и девушки.

"Они начали драться на остановке, которая находится напротив почты. Я стала кричать, чтобы они перестали драться и что я звоню в полицию. Одна из девушек из этой компании только огрызнулась и продолжила драку.

Она рассказала, как пыталась дозвониться до полиции, чтобы передать информацию.