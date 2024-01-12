Стали известны подробности убийства 13-летнего подростка в Юрмале

В ночь на четверг, 11 января, в микрорайоне Слока в Юрмале на улице был найден 13-летний подросток со смертельным ранением. Портал Rus.LSM и корреспондент Даниил Смирнова сообщает подробности трагедии.
По сведениям портала Rus.LSM подросток умер, не приходя в сознание. Усилия медиков по реанимации не принесли успеха.
"Произошел конфликт, в результате которого подросток 2010 года рождения, который еще не достиг 14-летнего возраста, два раза ударил молодого человека ножом в районе живота и сердца. Установлена виновная персона, установлены свидетели, как и изъято орудие преступления", - рассказал представитель Госполиции Каспар Рексц.
Rus.LSM удалось поговорить с Кристиной, которая стала свидетельницей преступления. По ее словам, случившееся было массовым избиением, а среди нападавших были и девушки.
"Они начали драться на остановке, которая находится напротив почты. Я стала кричать, чтобы они перестали драться и что я звоню в полицию. Одна из девушек из этой компании только огрызнулась и продолжила драку.
Она рассказала, как пыталась дозвониться до полиции, чтобы передать информацию.
"Я сказала, что в Слоке напротив почты толпа молодежи напала на двух детей. На что последовала вереница вопросов ко мне. Сколько молодых людей, какой адрес? Я сказала, что их там целая толпа и я не могу их сосчитать, а адрес точный не могу назвать. Я попросила их передать информацию Юрмальской полиции, поскольку они все эти места знают.
На что мне ответили, что никакую информацию они никому не будут передавать, поскольку нет конкретного описания происшествия и адреса", - утверждает Кристине.
Кристине пробовала позвонить еще раз, примерно с тем же результатом.
Госполиция пояснила порталу Rus.LSM, что звонки были зафиксированы, и именно после них на место трагедии выехала муниципальная полиция.
"Честно говоря, мне не хватает слов. Я этого ребенка знаю с детства. Для меня это большой шок. Это соседский мальчик. Я его знала! Мои дети его знали! У меня нет слов! Я в шоке от всего этого!" - сказала Кристине.
По информации Rus.LSM.lv, подозреваемый в убийстве сейчас находится "под домашним арестом" - в одном из социальных центров Юрмальского самоуправления.
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