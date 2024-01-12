Видео ⟩ Сотрудники прокуратуры оставляют машины в неположенном месте

Здание прокуратуры находится по адресу бульвар Аспазия, 7.

Дорожный знак указывает, что парковка перед этим зданием предназначена для сотрудников прокуратуры и что машины должны парковаться перпендикулярно тротуару. Однако этот знак грубо игнорируется, отмечается в программе.

В прокуратуре же действуют другие правила. Ее представители паркуют машины во втором, а иногда и в третьем ряду.

Рижская муниципальная полиция рассказала программе, что им часто звонят по конкретному адресу.

"Если мы видим нарушения, мы без исключений оформляем решения о применении штрафа. Очевидно, что применение штрафа не решает ситуацию и не мешает водителям транспортных средств нарушать правила", - говорят в полиции.

Пресс-секретарь прокуратуры рассказала программе, что руководство осуждает действия коллег, но не может контролировать, как припаркованы автомобили.

Подробнее смотрите в сюжете программы.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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