Видео ⟩ На Кекавской окружной дороге столкнулись три автомобиля, пострадал водитель

В пятницу, 12 января, из-за сильного снегопада на Кекавской окружной дороге произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает программа Degpunktā.
Дорогу не поделили две машины, ехавшие навстречу друг другу, после чего они врезались в третий автомобиль.
В автомобиле Hyundai при ударе сработали все подушки безопасности. Его водитель остался невредим. Никто не пострадал и в автомобиле Seat, который также съехал с дороги.
Водителя автомобиля Ford Mondeo медики доставили в больницу с переломом лодыжки и ребер.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!