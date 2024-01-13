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Видео ⟩ На Кекавской окружной дороге столкнулись три автомобиля, пострадал водитель

rus.tvnet.lv
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На Кекавской окружной дороге столкнулись три автомобиля,
На Кекавской окружной дороге столкнулись три автомобиля, Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В пятницу, 12 января, из-за сильного снегопада на Кекавской окружной дороге произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает программа Degpunktā.

Дорогу не поделили две машины, ехавшие навстречу друг другу, после чего они врезались в третий автомобиль.

В автомобиле Hyundai при ударе сработали все подушки безопасности. Его водитель остался невредим. Никто не пострадал и в автомобиле Seat, который также съехал с дороги.

Водителя автомобиля Ford Mondeo медики доставили в больницу с переломом лодыжки и ребер.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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