В Риге прошел концерт блогера из РФ Саши Спилберг. Латвийцы удивлены

Тем временем, в 2022 году в Латвии уже было отменено выступление российского блогера Инстасамки (наст. имя - Дарья Зотеева). Ее выступление должно было пройти в клубе First в декабре 2022 года, но позже было перенесено на февраль 2023 года. Далее стало известно, что в феврале Дарья Зотеева не сможет приехать в Ригу, и ее концерт перенесли в очередной раз - на 22 апреля 2023 года.

Но концерт так и не состоялся, так как 14 апреля Инстасамку включили в "черный список" Латвии. Решение о включении гражданки России в список нежелательных граждан принималось на основании 2-й части 61-й статьи иммиграционного закона. Рэперу и звезде TikTok на неопределенный срок установлен запрет на въезд в Латвию. В репертуаре Инстасамки нашли песню, один куплет которой посвящен прославлению Владимира Путина.

В МИД RUS TVNET сообщили, что министр иностранных дел имеет право включить лицо в список нежелательных для Латвийской Республики лиц в соответствии со второй частью статьи 61 Закона об иммиграции.

"Включение лиц в список нежелательных для Латвии лиц основано на фактических доказательствах деятельности указанного лица, в том числе прямой или косвенной поддержки российской агрессии в Украине и/или агрессивной политики России в отношении Украины и/или подрыва территориального единства и суверенитета Украины. МИД во взаимодействии с компетентными учреждениями оценивает факты, попавшие в его поле зрения, но при этом не дает подробных комментариев по оценке каждого человека", - пояснила RUS TVNET представитель МИД Диана Эглите.

После оценки доступной информации в настоящее время планов по расширению этого списка у МИД нет.

При этом министерство напоминает организаторам мероприятий об обязанности тщательно оценивать общедоступную информацию о конкретных артистах, а также то, приемлемо ли сотрудничество с ними в текущих условиях и не создает ли такое сотрудничество репутационные, санкционные или иные риски.

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