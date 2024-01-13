Трампу придется компенсировать газете NYT расходы на адвокатов

Бывший президент США Дональд Трамп проиграл иск против газеты The New York Times и должен компенсировать ее представителям расходы на адвокатов, а также судебные издержки на общую сумму в 393 000 долларов США (в пересчете: около 365 000 евро). Об этом мировые СМИ сообщают в субботу, 13 января.

Отмечается, что решение по иску Трампа против газеты вынес Высший суд штата Нью-Йорк 12 января (по местному времени). Представительница издания Даниэлле Роадс Ха заявила, что своим решением "суд послал сигнал тем, кто хочет использовать судебную систему для того, чтобы заставить журналистов замолчать". В свою очередь адвокаты Дональда Трампа назвали сумму в 393 000 долларов, требуемую для возмещения судебных издержек, "заоблачной, непомерной и неуместной".

Иск Дональда Трампа к газете The New York Times