"Я боюсь никогда не вернуться домой". 10 вопросов Антону Долину

RUS TVNET попросил Антона Долина закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. Я не умею… ничего не делать.

2. Из всех мест в Латвии я больше всего... был впечатлён Большим Кемерским болотом. На втором месте - рижское старинное кладбище, превращённое в парк, где я каждое утро выгуливаю собаку.

3. В школе я не любил… учиться. Но больше всего ненавидел физкультуру.

4. Очень хочу, чтобы "Оскар" в 2024 году получил(-а)... конечно же, "Бедные-несчастные" и Йоргос Лантимос. Или хотя бы Эмма Стоун!

5. Кинозрители в Латвии... очень умные и внимательные.

6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... "Ты всё делаешь правильно".

7. В свой день рождения я... опять хочу уехать как можно дальше. Хотя от себя не убежишь.

8. С возрастом я стал меньше… удивляться.

9. В последний раз я громко смеялся... на идиотском (но прекрасном) фильме "Даааааали!". Рекомендую.

10. Я боюсь... никогда не вернуться домой.

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