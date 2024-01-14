Мороз и много снега: синоптики о погоде на новой неделе

В понедельник, 14 января, по-прежнему будет облачно, на большей части Латвии пройдет снег, на морском побережье - мокрый снег. Во многих местах толщина снежного покрова увеличится еще на пять-девять сантиметров. В западных и центральных районах будет образовываться ледяной дождь. Подует слабый ветер, с полудня усилится северный и северо-западный ветер, на морском побережье он будет порывистым.

Температура воздуха преимущественно останется ниже 0 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 0...-5 градусов, на востоке - до -5...-10 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +2...-2 градусов. На севере Видземе температура составит -2...-6 градусов.

В последующие дни ожидаются типичные для зимы погодные условия, продолжится деятельность циклонов, однако интенсивность осадков снизится. Иногда будет идти снег, в некоторые дни также будет дуть порывистый ветер, а на большей части страны температура воздуха как ночью, так и днем ​​будет ниже 0 градусов. Во второй половине недели в одну из ночей возможно похолодание до -20 градусов.

Погодные условия будут определяться циклоном - часто будет идти снег, а на побережье будет дуть порывистый ветер.

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