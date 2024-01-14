Умер российский поэт и критик Путина Лев Рубинштейн

О смерти отца Мария Рубинштейн сообщила в своем блоге в "Живом Журнале".

8 января на пешеходном переходе в Москве Рубинштейна сбила машина. С многочисленными травмами он был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

В отношении водителя автомобиля, сбившего Рубинштейна, который за последний год стал участником 19 дорожно-транспортных происшествий, возбуждено уголовное дело.

Рубинштейн был одним из самых ярких поэтов московского концептуализма. Он создал свой собственный жанр поэзии, объединив литературу, изобразительное искусство и перформанс.

С середины 1970-х годов произведения Рубинштейна публиковались в советских самиздате и за рубежом, а с 1990-х годов - в России.

Поэт критиковал как советскую власть, так и режим Владимира Путина.

Он публично осудил войну в Чечне и вторжение России в Украину, встал на защиту участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, выразил поддержку ЛГБТ-сообществу и протестам в Беларуси.

Работы Рубинштейна издавались также на латышском языке, он посетил Латвию.

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