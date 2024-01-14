По данным Citadele Leasing, в 2023 году рынок новых автомобилей в Латвии вырос на 11%. Чаще всего сделки по новым автомобилям заключались на автомобили Toyota, Škoda и VW, причем именно автомобили Toyota стали наиболее покупаемыми моделями авто как для частных лиц, так и для компаний.
Тройка лидеров все та же
Как и прежде, в сделках по покупке автомобилей в 2023 году заметное место занимают три марки автомобилей - Toyota, Škoda и VW, популярные как среди юридических, так и среди частных лиц.
После годового перерыва лидирующие позиции самой популярной модели автомобиля в категории новых авто вернула себе Toyota Corolla, опередив прошлогоднего лидера Toyota RAV4. В пятерку лидеров также вошли автомобили Toyota Yaris Cross, Toyota Hilux и Škoda Octavia.
В прошлом году частные лица чаще всего приобретали в лизинг автомобили Toyota RAV4, Škoda Kamiq, Cupra Formentor, Škoda Karoq и Škoda Kodiaq.
Предприятия же в прошлом году пополнили свои автопарки в основном такими моделями, как Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Škoda Octavia и Škoda Kodiaq.
"Регулярное присутствие Toyota в топе самых популярных автомобилей можно объяснить интересом юридических лиц - этот автомобиль в основном популярен у каршеринговых компаний, а также организаций публичного сектора. В основном это связано с тем, что у Toyota широкий спектр гибридных двигателей, который доступен практически для всех предлагаемых моделей", - комментирует данные председатель правления Citadele Leasing Гирт Глазерс.
Электромобили выбирают все чаще
По сравнению с годом ранее значительно вырос выбор электромобилей - количество сделок на покупку электромашин увеличилось на 56%. В свою очередь, доля классических двигателей внутреннего сгорания, то есть бензиновых и дизельных авто, на дорогах Латвии в прошлом году снизилась на 2% - в 2022 году на них приходилось 91% сделок рынка новых автомобилей, а в прошлом году - 89%.
В сегменте электромобилей наибольшей популярностью пользуются автомобили марок VW, Nissan, Tesla, Škoda и Hyundai. Наиболее часто приобретаемой моделью электромобиля в прошлом году был Nissan Leaf, за ним следовали Škoda Enyaq и Tesla Model Y. По словам Глазерса, Tesla чаще всего покупают юридические лица, среди которых в основном компании по продаже и прокату автомобилей.
Среди частных лиц в выборе цвета автомобиля по-прежнему преобладают нейтральные тона - серый, белый и черный - в 2023 году их выбрали в 64% случаев. При этом в категории ярких цветов лидируют синий (10%), красный (8%) и зеленый (6%).
Citadele Leasing - компания группы Citadele с филиалами в Эстонии и Литве, которая предлагает частным лицам и компаниям стран Балтии полный спектр лизинговых услуг.
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