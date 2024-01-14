Электромобили выбирают все чаще

По сравнению с годом ранее значительно вырос выбор электромобилей - количество сделок на покупку электромашин увеличилось на 56%. В свою очередь, доля классических двигателей внутреннего сгорания, то есть бензиновых и дизельных авто, на дорогах Латвии в прошлом году снизилась на 2% - в 2022 году на них приходилось 91% сделок рынка новых автомобилей, а в прошлом году - 89%.

В сегменте электромобилей наибольшей популярностью пользуются автомобили марок VW, Nissan, Tesla, Škoda и Hyundai. Наиболее часто приобретаемой моделью электромобиля в прошлом году был Nissan Leaf, за ним следовали Škoda Enyaq и Tesla Model Y. По словам Глазерса, Tesla чаще всего покупают юридические лица, среди которых в основном компании по продаже и прокату автомобилей.

Среди частных лиц в выборе цвета автомобиля по-прежнему преобладают нейтральные тона - серый, белый и черный - в 2023 году их выбрали в 64% случаев. При этом в категории ярких цветов лидируют синий (10%), красный (8%) и зеленый (6%).

Citadele Leasing - компания группы Citadele с филиалами в Эстонии и Литве, которая предлагает частным лицам и компаниям стран Балтии полный спектр лизинговых услуг.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!