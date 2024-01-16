Езда по диагонали и летающее такси! Об автомобильных инновациях и не только

В начале года в Лас-Вегасе прошла грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. На ней ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках.