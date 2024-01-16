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Езда по диагонали и летающее такси! Об автомобильных инновациях и не только

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Летающее такси Hyundai Supernal S-A2
Летающее такси Hyundai Supernal S-A2 Фото: пресс-фото, Hyundai

В начале года в Лас-Вегасе прошла грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. На ней ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках.

Музыкальный автомобиль

Традиционно CES богат автомобильными инновациями. Расскажем о некоторых из них.

Mercedes-Benz представил интерактивную музыкальную систему MBUX Sound Drive, разработанную в сотрудничестве с известным американским рэпером и мультиинструменталистом Will.i.am. Технология при помощи датчиков и софта реагирует на движение автомобиля – ускорение, стиль вождения, торможение и т. п. – и преобразует это все в мелодии и музыкальные треки.

Фактически автомобиль становится виртуальным музыкальным инструментом, а водитель – аранжировщиком, превращая "и без того исключительные впечатления от вождения Mercedes-AMG в эмоциональное музыкальное путешествие".

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