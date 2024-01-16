Езда по диагонали и летающее такси! Об автомобильных инновациях и не только

В начале года в Лас-Вегасе прошла грандиозная выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show (CES) 2024. На ней ведущие мировые технические гиганты и стартапы показали свои гаджеты и технологии, продемонстрировав, как мы будем жить в мире, где царствуют искусственный интеллект и виртуальная реальность. TVNET+ рассказывает о самых удивительных новинках.
Музыкальный автомобиль
Традиционно CES богат автомобильными инновациями. Расскажем о некоторых из них.
Mercedes-Benz представил интерактивную музыкальную систему MBUX Sound Drive, разработанную в сотрудничестве с известным американским рэпером и мультиинструменталистом Will.i.am. Технология при помощи датчиков и софта реагирует на движение автомобиля – ускорение, стиль вождения, торможение и т. п. – и преобразует это все в мелодии и музыкальные треки.