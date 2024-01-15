Хотя в последнее время много говорят о поиске мирных планов по прекращению военных действий, проблема в том, что ни Украина, ни Россия не пишут эти мирные планы, а договориться о мире можно будет только тогда, когда эти две стороны выскажутся. На данный момент такой перспективы нет, и реалистичным выглядит только прекращение огня, но замораживание конфликта точно не в интересах Украины, напомнил политик.

Раев признал, что западная военная помощь Украине сейчас слаба, чем и пользуется Россия, усиливая свои атаки. Западная поддержка должна стать намного сильнее, иначе, если России удастся уничтожить систему ПВО Украины, ситуация значительно ухудшится, Россия получит еще больший контроль в воздухе, а значит - сможет наносить более точные и мощные удары.