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Об истории русификации в Латвии

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

О русификации много говорят латыши, а русские, живущие в Латвии, – почти никогда. Почему латыши так подчеркивают роль латышского языка как единственного государственного языка? Почему хотят, чтобы в общественной среде Латвии использовался только латышский язык? Почему русский язык вызывает психологический дискомфорт?

Чтобы это понять, необходимо окунуться в прошлое, в то время, когда латыши неоднократно переживали жестокую русификацию.

Статья подготовлена Обществом Латвийского музея оккупации.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Территория Латвии и ее жители сравнительно недолгое время были связаны с Российской империей. На протяжении веков латвийская земля и ее жители имели гораздо более длительную и глубокую связь с европейскими державами и культурой. Российская империя приобрела часть нынешней территории Латвии в 1710 году во время Великой Северной войны. В 1722 году последовало присоединение земель современной Латгалии, а Курляндское и Земгальское (Курземе и Земгале) герцогства вошли в состав Российской империи только в 1795 году.

Согласно переписи 1897 года на территории нынешней Латвии проживало:

  • 68,3% (1 318 112) латышей;
  • 12% (232 204) русских,
  • 3,4% (65 056) поляков,
  • 7,4% (142 315) евреев.

В 1935 году – за пять лет до оккупации Латвии СССР – состав латвийского государства был следующим:

  • латыши – 76,9% (1 467 035),
  • русские – 8,8% (168 300),
  • поляки – 2,6% (48 600),
  • евреи – 4,9% (93 400),
  • немцы – 3,3% (62 100).

Согласно переписи населения 1989 года, проведенной в конце советской оккупации, данные были совсем иными.

Латыши составляли на своей земле всего лишь 52% (1 387 757), а число русских доходило до 34% (905 515).

Это результат целенаправленного внедрения людей из других регионов СССР на территорию оккупированной Латвии с целью советизации и трансформации латвийского общества.

Русификация – не новый феномен. Началось это еще во времена Российской империи, особенно в середине XIX века, в то время, когда с большей силой стал проявляться русский империализм. Во второй половине XIX века Министерство просвещения Российской империи открыто заявило, что цель просвещения всех нерусских народов, проживающих в России, – их русификация и слияние с русским народом.

Русификация, проводимая Коммунистической партией Советского Союза (КПСС) в сочетании с процессом создания советского человека и советского народа, носила еще более целенаправленный и изощренный характер, чем в царской России, когда русский язык открыто навязывался представителям нерусских национальностей.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕЛЕЙ

Первый год советской оккупации (1940–1941) и период до середины 1950-х гг. тесно связан с насильственной советизацией, колонизацией и русификацией Латвии в условиях террора и страха.

За это время была разрушена национальная независимость Латвии, властные структуры оккупационного режима были заменены новым составом лояльных Москве служащих, было уничтожено латвийское движение вооруженного сопротивления, проведена коллективизация сельского хозяйства и массовые депортации жителей Латвии.

В процессе советизации латышский язык был вытеснен из многих сфер. Иммигранты могли жить и работать в Латвии без знания латышского языка. В школах с русским языком обучения не уделялось должного внимания преподаванию латышского языка.

РУСИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Уже в 1940 году, в первый год оккупации, советское правительство ввело в обращение в Латвии русский язык. Его использование распространилось на учреждения и заводы, в армии, а также широко применялось при ведении учета.

Были организованы курсы ускоренного изучения русского языка для взрослых, русский язык ввели в латышские школы, и его уже нельзя было считать иностранным.

Латышским детям русский язык в обязательном порядке преподавали с первого класса, в школьной программе, заимствованной из СССР, каждому из двух языков – латышскому и русскому – до 5-го класса отводилось четыре часа в неделю, а иностранному – три часа.

Уже в мае 1941 года планировалось, что начиная с 6-го класса уроков русского языка должно быть больше, чем латышского. Эти планы были нарушены Второй мировой войной.

Русификацию после повторной оккупации Латвии в 1944 году поддерживали не только централизованная экономика, массовая миграция и вызванные этим радикальные изменения в этническом составе (так же, как народов других республик и автономных областей, контролируемых СССР), но и политика образования и целенаправленное продвижение асимметричного двуязычия.

Другими словами, жители нерусских народностей должны были изучать в школе помимо латышского русский язык, тогда как русские дети имели возможность учиться в русской школе и оставаться одноязычными – знать и использовать только русский.

Тем самым на молодежь можно было влиять еще в процессе формирования: они уже родились в двуязычной среде, в которой изменилось языковое поведение общества, и многие перешли на русский язык при общении с людьми других национальностей. Для россиян это тоже стало само собой разумеющимся.

Материалы Государственного архива Латвии показывают, что в школах примерно 30% было отдано урокам латышского языка и литературы, а урокам русского и литературы – 55%. Изучению иностранного языка (английского и немецкого) отводилось 15% учебного времени.

В 1961 году в СССР началась еще более сильная русификация нерусских школ. Часть школ была преобразована в двухпоточные, в одном здании обучались как дети латышской национальности, так и русские ученики – в 1963 году в оккупированной Советским Союзом Латвии было 240 т. н. двухпоточных школ. Вопреки идее Коммунистической партии они не пропагандировали "дружбу народов", и конфликты этнического характера стали повседневным явлением. Существовали также смешанные (латышско-русские) дошкольные образовательные учреждения. Еще в 1990 году из 1100 детских садов в Латвии 501 был латышским, 399 – русскими и 200 – смешанными дошкольными образовательными учреждениями.

В документах того времени и в выступлениях руководителей КПСС языки коренных народов республик СССР не назывались менее важными, чем русский. Однако тот факт, что русский язык был обязательным в школах, придавал ему более высокий статус по сравнению с другими языками.

В 1970 году в школах Латвийской ССР с латышским языком обучения (в отличие от школ коренных народов Эстонской ССР и Литовской ССР) с первого класса вновь ввели преподавание русского языка и литературы. Начиная с шестого класса количество уроков русского языка превышало количество уроков латышского.

Особое влияние на последующий ход русификации в Советском Союзе оказала состоявшаяся в Ташкенте 29 мая 1979 года Всесоюзная научно-практическая конференция "Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР", цель которой была добиться того, чтобы каждый молодой человек, окончивший среднюю школу, свободно владел русским языком. Согласно рекомендациям форума, изучение русского языка было обязательным в нерусских республиках СССР на всех уровнях образования.

В сфере высшего образования рекомендовалось издавать сборники научных статей на русском языке, способствовать приему студентов из национальных республик вне конкурса на старшие курсы в Российской Федерации, Украинской и Белорусской ССР, то есть в тех республиках Советского Союза, где языковая ассимиляция славянских народов в русский язык произошла давно и где советский человек формировался успешнее, чем в других республиках СССР.

Рекомендовалось также создавать филологические факультеты, где учебная работа велась бы исключительно на русском языке (!), а также стимулировать студентов вузов и средних специальных учебных заведений к написанию дипломных и курсовых работ, рефератов, отчетов и отзывов о педагогической практике на русском языке.

Отдельный раздел рекомендаций конференции был посвящен роли средств массовой информации, призванных "отражать цементирующую роль русского языка в коллективах разных народов […]. Должна быть ясно и целиком раскрыта роль русского языка как средства взаимного общения в колхозах, совхозах, учреждениях, на предприятиях, в школах и семьях".

Рекомендации Ташкентской конференции касались всех ступеней образования и всех аспектов учебного процесса.

Из множества этнических групп, прибывших во время советской оккупации в Латвию, только русские имели возможность обучаться на родном языке, представители других национальностей такой возможности не имели.

Мигранты других национальностей (нелатыши и нерусские) в основном отправляли своих детей в школы с русским языком обучения, обосновывая свой выбор большими социальными и экономическими возможностями в будущем. Утрата языковой идентичности и ассимиляция во многих нерусских семьях происходили добровольно.

Перепись 1989 года показала, что деэтнизация особенно затронула украинцев, белорусов, поляков, евреев и представителей других национальностей, проживающих в оккупированной Советским Союзом Латвии.

ПОНИМАТЬ РАЦИОНАЛЬНО

В настоящее время в памяти многих людей еще остались связанные с русским языком термины "интернациональный язык", "второй родной язык", "язык дружбы народов", "международный язык" и т. п., которые использовались в Советском Союзе для повышения статуса русского языка и усиления его влияния на формирование советского человека и советского народа.

Русский язык служил идеологии, подчиняющей себе язык и влияющей на мышление людей. Традиции, навязанные в годы оккупации, также меняются крайне медленно. Последствия такого образа мыслей людей, живущих в Латвии, их языкового поведения ощущаются до сих пор – спустя 32 года после восстановления национальной независимости все еще приходится сталкиваться с двуязычием общества и даже с самодостаточностью русского языка.

Возникла ситуация, при которой гражданство Латвии получили люди, не знающие латышского языка. В результате русификации и ее последствий латыши по-прежнему вынуждены адаптироваться и говорить с проживающими в Латвии на русском, а не на государственном языке. 

В семье каждый может говорить на том языке, на каком хочет. Но требование использовать в общественной и рабочей среде государственный язык оправданно и справедливо.

Латвия – не мононациональное, но национальное государство, созданное латышами как коренной нацией и на основе латышского культурного национализма. Ядром идентичности Латвии и латышей является латышский язык, определяющий характер государства, латышскую нацию, общество и окружающую среду.

Фундаментом латвийского государства может быть только латышский язык, поэтому необходимо исправить допущенные в прошлом ошибки, преодолеть последствия русификации и признать, что каждый житель Латвии должен знать государственный язык.

Результаты исследования в сфере образования взрослых, проведенного Центральным статистическим управлением в 2022 году, показали, что 89% населения Латвии, чей родной язык или один из двух языков в семье не является латышским, владеют государственным языком.

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