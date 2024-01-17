Об истории русификации в Латвии

Были организованы курсы ускоренного изучения русского языка для взрослых, русский язык ввели в латышские школы, и его уже нельзя было считать иностранным.

Латышским детям русский язык в обязательном порядке преподавали с первого класса, в школьной программе, заимствованной из СССР, каждому из двух языков – латышскому и русскому – до 5-го класса отводилось четыре часа в неделю, а иностранному – три часа.

Уже в мае 1941 года планировалось, что начиная с 6-го класса уроков русского языка должно быть больше, чем латышского. Эти планы были нарушены Второй мировой войной.

Русификацию после повторной оккупации Латвии в 1944 году поддерживали не только централизованная экономика, массовая миграция и вызванные этим радикальные изменения в этническом составе (так же, как народов других республик и автономных областей, контролируемых СССР), но и политика образования и целенаправленное продвижение асимметричного двуязычия.

Другими словами, жители нерусских народностей должны были изучать в школе помимо латышского русский язык, тогда как русские дети имели возможность учиться в русской школе и оставаться одноязычными – знать и использовать только русский.