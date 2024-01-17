Об истории русификации в Латвии

Перепись 1989 года показала, что деэтнизация особенно затронула украинцев, белорусов, поляков, евреев и представителей других национальностей, проживающих в оккупированной Советским Союзом Латвии.
В настоящее время в памяти многих людей еще остались связанные с русским языком термины "интернациональный язык", "второй родной язык", "язык дружбы народов", "международный язык" и т. п., которые использовались в Советском Союзе для повышения статуса русского языка и усиления его влияния на формирование советского человека и советского народа.
Русский язык служил идеологии, подчиняющей себе язык и влияющей на мышление людей. Традиции, навязанные в годы оккупации, также меняются крайне медленно. Последствия такого образа мыслей людей, живущих в Латвии, их языкового поведения ощущаются до сих пор – спустя 32 года после восстановления национальной независимости все еще приходится сталкиваться с двуязычием общества и даже с самодостаточностью русского языка.
Возникла ситуация, при которой гражданство Латвии получили люди, не знающие латышского языка. В результате русификации и ее последствий латыши по-прежнему вынуждены адаптироваться и говорить с проживающими в Латвии на русском, а не на государственном языке.
В семье каждый может говорить на том языке, на каком хочет. Но требование использовать в общественной и рабочей среде государственный язык оправданно и справедливо.
Латвия – не мононациональное, но национальное государство, созданное латышами как коренной нацией и на основе латышского культурного национализма. Ядром идентичности Латвии и латышей является латышский язык, определяющий характер государства, латышскую нацию, общество и окружающую среду.
Фундаментом латвийского государства может быть только латышский язык, поэтому необходимо исправить допущенные в прошлом ошибки, преодолеть последствия русификации и признать, что каждый житель Латвии должен знать государственный язык.
Результаты исследования в сфере образования взрослых, проведенного Центральным статистическим управлением в 2022 году, показали, что 89% населения Латвии, чей родной язык или один из двух языков в семье не является латышским, владеют государственным языком.
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