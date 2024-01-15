Новый вид мошенничества - жителям Латвии звонят роботы с искусственным интеллектом

С развитием искусственного интеллекта методы мошенничества тоже становятся более изощренными. Поставщик ИКТ-услуг Bite Latvija призывает граждан быть осторожными, так как в Латвии набирает обороты новый вид телефонного мошенничества – звонки роботов на латышском языке, которые осуществляются искусственным интеллектом с использованием технологии клонирования голоса. Цель этих звонков – вымогательство личной информации или конфиденциальных данных и, ожидается, что их количество будет только увеличиваться.
Безусловно, развитие искусственного интеллекта открывает множество позитивных возможностей, однако, его широкая доступность создает также и новые, беспрецедентные проблемы в сфере кибербезопасности. Если до сих пор методы телефонных аферистов больше опирались на "актерскую игру" самих мошенников и их способность убеждать, то теперь искусственный интеллект эту ситуацию изменил.
"Сегодня мы замечаем, что телефонные мошенники стали использовать при совершении роботизированных звонков инструменты AI – так называемого искусственного интеллекта, которые во время разговора пытаются получить от абонента приватную информацию, например, личные данные, доступ ко входу в банк и т.п. Для осуществления такого рода звонков используются предварительно записанные в интернете голоса реальных людей, которые обрабатываются специальными программами AI, создавая различные имитации голосов. В некоторых случаях мошеннику достаточно всего нескольких секунд аудиозаписи, найденной, например, в социальных сетях, чтобы затем клонировать человеческий голос для совершения роботизированных звонков. Если мошенникам нужны более качественные имитации, то потребуются более длинные аудиозаписи. Поэтому мы призываем людей быть внимательными и не раскрывать конфиденциальную информацию неизвестным абонентам", – подчеркивает Рейнис Пуданс, руководитель отдела процессов внутренней безопасности Bite Latvija.
Кроме того, Пуданс говрит, что
во время осуществляемого искусственным интеллектом звонка, человеку задают вопросы на латышском языке, ожидая ответов "да" или "нет". Получив ожидаемый ответ, "робот" продолжает разговор по уже запрограммированным для него инструкциям.
Например, в одном из случаев, получивших в этом году широкую огласку в соцсетях, "робот" во время звонка притворился представителем криминальной полиции и задал вопрос по поводу кредита в несколько тысяч евро, попросив подтвердить, что человек такой кредит оформил. Далее были заданы вопросы о личных данных абонента, которые мошенники хотели получить в злонамеренных целях. И, хотя разговор шел на латышском языке, если внимательно прислушаться, то можно было заметить металлический и неестественный голос, что указывало на использование искусственного интеллекта.
Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija говорит, что в будущем методы мошенничества киберпреступников, в которых главную роль будет играть использование искусственного интеллекта, станут ещё более сложными и их будет труднее распознавать. Мошенничества, связанные с подражанием человеческому голосу, станут ещё более активными. Например, уже сейчас различные аудиоплатформы на базе AI позволяют пользователям свободно создавать смоделированные искусственным интеллектом версии голосов, которые до 95% совпадают с реальными человеческими голосами, и потом их можно использовать для произнесения любого текста. С помощью искусственного интеллекта аферисты могут также анализировать привычки людей в использовании интернета, например, чтобы отправить мошенническое SMS, они отслеживают, когда ожидается отправка какого-нибудь сообщения, что увеличивает вероятность того, что кто-то на такое сообщение отреагирует.
"Решения искусственного интеллекта развиваются очень быстро, поэтому самое важное, что люди могут сделать, чтобы защитить себя, – это знать, что такие случаи возможны, и регулярно обновлять свои знания о новейших и наиболее часто используемых методах в такого рода аферах. Сегодня от телефонного мошенничества не застрахован никто, поэтому, чтобы избежать лап нечистых на руку аферистов, знания и критическое мышление будут иметь решающее значение", – добавил Рейнис Пуданс.
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