Новый вид мошенничества - жителям Латвии звонят роботы с искусственным интеллектом

Кроме того, Пуданс говрит, что

во время осуществляемого искусственным интеллектом звонка, человеку задают вопросы на латышском языке, ожидая ответов "да" или "нет". Получив ожидаемый ответ, "робот" продолжает разговор по уже запрограммированным для него инструкциям.

Например, в одном из случаев, получивших в этом году широкую огласку в соцсетях, "робот" во время звонка притворился представителем криминальной полиции и задал вопрос по поводу кредита в несколько тысяч евро, попросив подтвердить, что человек такой кредит оформил. Далее были заданы вопросы о личных данных абонента, которые мошенники хотели получить в злонамеренных целях. И, хотя разговор шел на латышском языке, если внимательно прислушаться, то можно было заметить металлический и неестественный голос, что указывало на использование искусственного интеллекта.

Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija говорит, что в будущем методы мошенничества киберпреступников, в которых главную роль будет играть использование искусственного интеллекта, станут ещё более сложными и их будет труднее распознавать. Мошенничества, связанные с подражанием человеческому голосу, станут ещё более активными. Например, уже сейчас различные аудиоплатформы на базе AI позволяют пользователям свободно создавать смоделированные искусственным интеллектом версии голосов, которые до 95% совпадают с реальными человеческими голосами, и потом их можно использовать для произнесения любого текста. С помощью искусственного интеллекта аферисты могут также анализировать привычки людей в использовании интернета, например, чтобы отправить мошенническое SMS, они отслеживают, когда ожидается отправка какого-нибудь сообщения, что увеличивает вероятность того, что кто-то на такое сообщение отреагирует.

"Решения искусственного интеллекта развиваются очень быстро, поэтому самое важное, что люди могут сделать, чтобы защитить себя, – это знать, что такие случаи возможны, и регулярно обновлять свои знания о новейших и наиболее часто используемых методах в такого рода аферах. Сегодня от телефонного мошенничества не застрахован никто, поэтому, чтобы избежать лап нечистых на руку аферистов, знания и критическое мышление будут иметь решающее значение", – добавил Рейнис Пуданс.

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