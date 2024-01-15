Видео ⟩ Под Кекавой в ДТП попал автомобиль пожарно-спасательной службы

Видео: Авария с участием автомобиля VUGD

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле Кекавской окружной дороге, на трассе А5.

На видеозаписи видно, что на месте происшествия работают как минимум две бригады скорой медицинской помощи, а также еще одна бригада VUGD.

Портал TVNET связался с VUGD, чтобы узнать более подробную информацию об аварии.

В понедельник, 15 января, около 16:00 пожарные, направлявшиеся на вызов в Кекавский край, попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пожарная машина перевернулась.

С помощью гидроинструмента были освобождены двое пожарных, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В настоящее время работы на месте продолжаются. Никакие другие транспортные средства в аварии не участвовали.

Видео: Авария с участием автомобиля VUGD

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