Видео ⟩ Под Кекавой в ДТП попал автомобиль пожарно-спасательной службы

Sadursme, собирающее информацию очевидцев, сообщил об аварии с участием автомобиля Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Видео: Авария с участием автомобиля VUGD
Дорожно-транспортное происшествие произошло возле Кекавской окружной дороге, на трассе А5.
На видеозаписи видно, что на месте происшествия работают как минимум две бригады скорой медицинской помощи, а также еще одна бригада VUGD.
Портал TVNET связался с VUGD, чтобы узнать более подробную информацию об аварии.
В понедельник, 15 января, около 16:00 пожарные, направлявшиеся на вызов в Кекавский край, попали в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пожарная машина перевернулась.
С помощью гидроинструмента были освобождены двое пожарных, которые были переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). В настоящее время работы на месте продолжаются. Никакие другие транспортные средства в аварии не участвовали.
Видео: Авария с участием автомобиля VUGD
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