Убийство подростка в Юрмале: полиция следит за детдомом и микрорайонами

Согласно информации, полученной в ходе расследования, между указанной компанией молодежи и пострадавшим подростком и его другом произошел конфликт, в ходе которого один из группы молодых людей, проживающих в детском доме, дважды ударил подростка ножом в область сердца и живота. После случившегося группа молодых людей покинула место происшествия, оставив раненого молодого человека с его другом.

В ту же ночь полицейские Юрмальского участка прибыли в учреждение социального ухода и реабилитации, где обнаружили причастных молодых людей, которые вместе с воспитателями были доставлены в участок полиции.

Подозреваемый в совершении этого преступления подросток еще не достиг возраста 14 лет и ранее попадал в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях в отношении него. Остальным подросткам в компании - от 11 до 14 лет.

Полиция начала уголовный процесс по п. 2 ст. 117 Уголовного закона - об убийстве при отягчающих обстоятельствах в случае убийства несовершеннолетнего.

В ходе расследования выясняются обстоятельства и мотивы произошедшего. Более подробной информации полиция пока не предоставляет.

В то же время в полиции указали, что в рамках уголовного процесса будут оцениваться роль и действия каждого из членов компании. После завершения расследования материалы уголовного дела будут направлены в суд для применения принудительных мер воспитательного характера.

Закон о применении к детям принудительных мер воспитательного характера предусматривает, что ребенку могут вынести предупреждение, обязать извиниться перед потерпевшим, если тот согласен с ним встретиться, передать ребенка на поруки родителям или опекунам, а также другим лицам, учреждениям или организациям. Их также могут обязать устранить последствия вреда, причиненного их действиями, выполнять общественные работы. Также ребенок может быть помещен в социально-коррекционное учреждение, кроме того, ему может быть предписано пройти курс лечения от алкогольной, наркотической, психотропной и других видов зависимости.

Хотя закон предусматривает применение к несовершеннолетним мер пресечения, самой суровой из которых является заключение под стражу, в отношении малолетних лиц они не предусмотрены, поскольку они не могут быть привлечены к уголовной ответственности. Полиция подтвердила, что несовершеннолетний доставлен в учреждение социального ухода в Юрмале, где находился до сих пор.

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