Полиция разыскивает пропавшую без вести Арианну

Сотрудники Госполиции разыскивают пропавшую Арианну Диджус 2007 года рождения, которая 7 января около 17:30 вышла из своего дома на улице Твайка в Риге и не вернулась.
Приметы девочки: рост 162 см, длинные темно-каштановые волосы, карие глаза. Она была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, черные зимние ботинки, при ней была черная сумка.
Госполиция призывает ознакомиться с фото девочки и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив в полицию по телефону 110.
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